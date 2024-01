NBA tem vitória dos líderes, revés dos Bucks em estreia de técnico e tapa de desafeto em LeBron

A recheada rodada da NBA, na noite desta segunda-feira, contou com vitórias dos líderes das Conferências Leste e Oeste, com uma derrota do Milwaukee Bucks na estreia do técnico Doc Rivers e uma partida tensa entre Houston Rockets e Los Angeles Lakers, que rendeu até um tapa de Dillon Brooks em LeBron James.

Em Denver, os vice-líderes das tabelas se enfrentaram, com vantagem para os anfitriões. Os Nuggets foram liderados por Nikola Jokic na vitória sobre o Milwaukee Bucks por 113 a 107. O sérvio registrou 25 pontos, 16 rebotes e 12 assistências, em seu 14º "triple-double" na temporada. Jamal Murray contribuiu com 35 pontos.

A atuação da dupla ofuscou o "double-double" de Giannis Antetokounmpo, autor de 29 pontos e 12 rebotes, e também a estreia de Doc Rivers, contratado para substituir o técnico Adrian Griffin, demitido na semana passada.

O resultado não afetou a posição de ambas as equipes nas conferências. No Leste, os Bucks têm retrospecto de 32 vitórias e 15 derrotas. No Oeste, os Nuggets, atuais campeões da NBA, tem histórico de 33/15 na temporada regular até agora.

Em Houston, Dillon Brooks tornou a partida entre os Rockets e o Los Angeles Lakers num dos mais tensos das últimas semanas. Antigo desafeto de LeBron James, ele acertou o rosto do astro numa disputa e depois trocou provocações com o próprio LeBron e outros jogadores dos Lakes. Brooks também entrou em atrito com Vanderbilt, que acabou dando um empurrão no rival e foi expulso de quadra.

Na vitória dos anfitriões por 135 a 119, Jalen Green e Alperen Sengun foram os destaques da equipe da casa, com 34 e 31 pontos, respectivamente. Cada um anotou também 12 rebotes e sete assistências. Pelos Lakers, LeBron, Anthony Davis e D'Angelo Russell registraram 23 pontos cada.

Apesar do resultado, o time de Los Angeles continua em situação mais favorável que o rival. Os Lakers aparecem na nona colocação, com o mesmo número de vitórias e derrotas: 24. Os Rockets figuram em 11º, com 22/24.

Entre os líderes das conferências, o Boston Celtics evitou a zebra ao derrotar o New Orleans Pelicans por 118 a 112. Em casa, o time favorito chegou a estar perdendo por 11 pontos, mas reagiu a tempo, sob a liderança de Jayson Tatum (28 pontos, 10 rebotes e 8

assistências) e Jaylen Brown (22 pontos, 11 rebotes e 7 assistências). Os Celtics continuam a exibir a melhor campanha do campeonato, com 36/11.

Pela Conferência Oeste, o Minnesota Timberwolves retomou a ponta ao desbancar o Oklahoma City Thunder por 107 a 101, em duelo direto pela liderança. Anthony Edwards foi o destaque dos Wolves, que jogaram em casa, com 27 pontos. O time anfitrião teve forte atuação coletiva, com seis jogadores alcançando os dois dígitos em pontuação. Pelo Thunder, Shai Gilgeous-Alexander registrou 37 pontos, oito assistências e sete rebotes.

Na primeira posição, os Timberwolves somam agora 33 vitórias e 14 derrotas, a segunda melhor campanha da temporada regular. Já o Thunder caiu para o terceiro posto e exibe retrospecto de 32/15.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Cleveland Cavaliers 118 x 108 Los Angeles Clippers

Charlotte Hornets 92 x 113 New York Knicks

Boston Celtics 118 x 112 New Orleans Pelicans

Miami Heat 105 x 118 Phoenix Suns

Brooklyn Nets 147 x 114 Utah Jazz

Houston Rockets 135 x 119 Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder 101 x 107 Minnesota Timberwolves

Memphis Grizzlies 94 x 103 Sacramento Kings

San Antonio Spurs 113 x 118 Washington Wizards

Dallas Mavericks 131 x 129 Orlando Magic

Denver Nuggets 113 x 107 Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers 130 x 104 Philadelphia 76ers

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Boston Celtics x Indiana Pacers

Atlanta Hawks x Los Angeles Lakers

New York Knicks x Utah Jazz

Chicago Bulls x Toronto Raptors

Golden State Warriors x Philadelphia 76ers