Xavi diz não ver problema em Rafa Márquez se candidatar ao seu cargo no Barcelona

O técnico do Barcelona, Xavi Hernández, evitou qualquer polêmica com o também ex-jogador do clube Rafa Márquez, em sua entrevista coletiva nesta terça-feira. Rafa Márquez se candidatou a ocupar o cargo de Xavi poucas horas depois de o treinador do Barça anunciar que deixaria a função ao fim da temporada europeia, em junho.

"Talvez suas palavras tenham sido tiradas do contexto, mas é legal e é natural que ele esteja se preparando para poder treinar um dia o Barça", afirmou Xavi, em referência ao trabalho atual do mexicano. Rafa Márquez é o atual treinador do time B do Barcelona. O treinador também disse ser amigo do mexicano.

Xavi anunciou que deixará o Barcelona no sábado, após a derrota do time catalão para o Villarreal, por 5 a 3, em rodada do Campeonato Espanhol. O anúncio surpreendeu o clube e os torcedores. Nesta terça, ele reiterou sua decisão e afirmou que pretende fazer dos seus últimos meses "os melhores" do seu comando no time.

O treinador vem sofrendo forte pressão nesta temporada em razão da campanha abaixo do esperado. O Barcelona está fora da briga pela liderança do Campeonato Espanhol, perdeu para o arquirrival Real Madrid na final da Supercopa da Espanha, com direito a goleada, e foi eliminado de forma precoce na Copa do Rei.

"Precisamos de uma reação. Os jogadores têm que dar um passo e avançar, e eles sabem disso, dependemos muito da inspiração deles", declarou Xavi. Na quarta, o Barça enfrentará o Osasuna, em casa, pelo Espanhol.