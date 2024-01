João Félix lesiona ligamento do tornozelo em treino e desfalca Barcelona por até três semanas

O Barcelona não para de acumular problemas. Depois de derrota humilhante em casa, com 5 a 3 para o Villarreal e a notícia de que o técnico Xavi Hernandez deixará o cargo ao fim da temporada, o clube ainda viu o português João Félix sofrer um entorse no tornozelo no treino desta terça-feira e virar problemas para os próximos jogos - deve se afastar por até três semanas.

"No treino desta terça-feira de manhã, o jogador titular João Félix torceu um ligamento do tornozelo direito. Ele não está disponível para o próximo jogo (Osasuna, nesta quarta-feira) e sua recuperação ditará seu retorno", informou o clube catalão.

A imprensa espanhola já divulgou que serão até 21 dias de ausência e que o Barcelona correr contra o tempo para tentar deixar o jogador em condições de retorno nas oitavas de final da Liga dos Campeões., dia 21 de fevereiro, diante do Napoli, na Itália.

Além da partida diante do Osasuna, o português também será desfalque em outras três rodadas do Campeonato Espanhol, contra Alavés, Granada e Celta de Vigo. Justamente quando voltava a render seu melhor futebol, e ganhar sequência, o jogador se torna desfalque de peso.

O Barcelona já vinha sofrendo com as ausências do brasileiro Raphinha e do zagueiro Iñigo Martinez, ambos com lesão muscular, além do goleiro Ter Stegen e o lateral Marcos Alonso.