Abel Ferreira deve poupar titulares do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino

O técnico Abel Ferreira deve poupar parte dos titulares do Palmeiras na partida contra o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, pelo Paulistão. O treinador terá mais opções a sua disposição depois que o clube inscreveu mais jogadores no Estadual e vai aproveitar a oportunidade para preservar jogadores, visando a disputa da Supercopa do Brasil, no fim de semana.

No início da semana, o Palmeiras inscreveu mais 10 atletas na competição na lista B, reservada a jogadores formados no clube: os zagueiros Vitor Reis e Gabriel Vareta, o lateral-direito Edney, o lateral-esquerdo Arthur, os volantes Vitor André e Rafael Coutinho, o meia-atacante Thalys e os atacantes Allan, Luighi e Riquelme Fillipi.

Os reforços devem ficar no banco de reservas como opção para a equipe alternativa que Abel deve mandar a campo no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O técnico deve dar maior rodagem aos reforços Aníbal Moreno e Caio Paulista. Ao mesmo tempo, titulares, como Luan, deve ser mantidos na equipe.

"Acredito que alguns jogadores terão oportunidade e, quem entrar, tem de representar da melhor maneira possível. Espero que possamos fazer um grande jogo e sair de lá com os três pontos", disse o zagueiro, ao projetar a partida. "É sempre difícil enfrentar o Bragantino, um grande adversário e que vem em uma crescente muito grande nos últimos anos. Será um grande jogo, um grande teste para nós."

Luan também comentou sobre as opções táticas de Abel, que pode escalar a zaga com três homens nesta quarta. "Hoje, mais do que nunca, o futebol pede que o jogo seja construído desde lá trás. Esse esquema com três zagueiros dá essa liberdade para nós progredirmos com a bola e acharmos os nossos companheiros entre as linhas. É uma característica que sempre tive desde novo. Então, sempre que posso, tento arriscar com responsabilidade. Fico feliz de estar ajudando e espero continuar crescendo e evoluindo junto com a equipe", comentou.