Brigatti estuda novas mudanças na Ponte Preta após início ruim no Paulistão

A falta de vitórias neste início de Campeonato Paulista deixa todo mundo na Ponte Preta inseguro. Inclusive o técnico João Brigatti, que deve apostar na quarta formação diferente em quatro rodadas.

Contra a Portuguesa, nesta quarta-feira, no Canindé, o treinador ponte-pretano dificilmente vai repetir a escalação inicial do empate sem gols com a Internacional de Limeira. Mudanças aconteceram por questões físicas e táticas.

O que mais incomodou Brigatti no último fim de semana foi a falta de recomposição dos atacantes que atuaram abertos - Dodô e Renato. Existe também a expectativa se o meia Elvis, ainda longe das condições físicas ideais, vai fazer o segundo jogo seguido.

"Fomos desorganizados, sem recomposição, mas os atletas tiveram vontade. Optamos pelo 4-2-3-1, mas os extremas ficaram abertos demais. Tem que ter compactação, tem que ter recomposição. O Dodô e o Renato, principalmente quando a bola estava do outro, tinham de fazer a recomposição por dentro, e eles não fechavam", comentou o treinador.

A provável Ponte Preta para o desafio no Canindé é: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Mateus Silva, Edson (Castro) e Gabriel Risso; Felipinho, Ramon Carvalho, Emerson Santos e Elvis (Gabriel Santiago); Dodô e Jeh (Renato).