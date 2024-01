Santos anuncia empréstimo do volante Vinicius Zanocelo ao Estoril por um ano

Vinicius Zanocelo não vai realizar o sonho de defender o Santos em 2024. Depois de passagem por empréstimo ao Fortaleza na temporada passada, o volante retornou sob indicação do técnico Fábio Carille. Mas as tantas contratações deixaram o jogador sem espaço e ele acabou emprestado ao Estoril, de Portugal, até dezembro.

"O Santos Futebol Clube oficializou nesta terça-feira o empréstimo do meio-campista Vinicius Zanocelo ao Estoril, de Portugal. O atleta de 22 anos será cedido até o final de 2024. Contratado pelo Peixe em 2021, Zanocelo atuou em 79 jogos e marcou cinco gols", afirmou o clube.

Zanocelo desempenhou seu melhor futebol na Vila Belmiro justamente sob a direção de Fábio Carille, na luta contra a queda no Brasileirão em 2022. Foi tão bem que o clube pagou mais de R$ 10 milhões para tê-lo em definitivo.

Com a saída do treinador, perdeu espaço para nomes mais tarimbados em 2023 e acabou no Fortaleza, onde sofreu grave lesão e acabou quase não jogando. Carille assumiu e aceitou seu retorno. Zanocelo se enquadrou na política financeira para as disputas do Paulistão e da Série B e vinha treinando com o grupo.

Mas com a renovação de Tomás Rincón, as chegadas de Diego Pituca e João Schmidt e o elenco inchado com mais de 40 jogadores obrigaram o clube a fazer uma redução drástica e a oportunidade de ter um jovem jogando e ganhando experiência pesou na decisão de emprestá-lo ao clube português.