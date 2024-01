Camacho minimiza caso Régis e garante: 'O vestiário do Guarani está blindado'

Questionado sobre a situação do meia Régis, que entrou em um conflito com o técnico Umberto Louzer e não foi inscrito no Campeonato Paulista, o volante Camacho minimizou o caso e garantiu que o "ambiente está blindado". O atleta garantiu que o foco está no duelo com o Mirassol, na quarta-feira, às 21h35, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela quarta rodada.

"O ambiente no clube está muito bom. Desde quando cheguei, fui muito bem recebido. O vestiário é ótimo. Mesmo com a primeira derrota e o empate jogando bem, em nenhum momento houve dúvidas dentro do grupo. O vestiário está muito blindado e confiante", disse o volante.

Conhecido por ocupar muitas posições dentro de campo, Camacho garantiu que quer atuar como primeiro volante. "A primeira conversa que eu tive com o Umberto foi justamente essa, sobre posição. Eu deixei claro que minha preferência é de primeiro volante. Durante o jogo, a gente pode rodar um pouco, mas eu gosto mais e me sinto mais à vontade atuando como camisa 5 mesmo", afirmou.

Sobre o Mirassol, ele afirmou: "O Mirassol é um grande time, vem de três empates e, nos jogos que eu pude acompanhar, percebi que é uma equipe chata, que pressiona muito. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil dentro de casa, mas, se jogarmos do jeito que a gente vem jogando, temos totais condições de sairmos vitoriosos."

O Guarani é o vice-líder do Grupo B do Paulistão, com quatro pontos, três a menos do que o Palmeiras. O Água Santa tem quatro, enquanto a Ponte Preta soma dois.