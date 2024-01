Palmeiras descansa titulares e aposta em reservas em Bragança antes da Supercopa do Brasil

Invicto no Paulistão, o Palmeiras tem compromisso nesta quarta-feira. Às 19h30, visita o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, pela quarta rodada do Estadual. Trata-se do último jogo da equipe antes de decidir a Supercopa do Brasil, diante do São Paulo. Marcada para domingo, às 16h, no Mineirão, a partida vale a primeira taça da temporada.

De olho na Supercopa do Brasil, Abel vai preservar parte de seus titulares em Bragança Paulista. A tendência é de que oportunidade aos jovens oriundos da base. Dez novos jogadores, todos garotos que vieram das categorias inferiores, foram inscritos na lista B do torneio no início desta semana.

Os novos inscritos são os zagueiros Vitor Reis e Gabriel Vareta, o lateral-direito Edney, o lateral-esquerdo Arthur, os volantes Vitor André e Rafael Coutinho, o meia-atacante Thalys e os atacantes Allan, Luighi e Riquelme.

Os jovens ficarão no banco de reservas como opção para a equipe alternativa que Abel mandará a campo no estádio Nabi Abi Chedid. É esperado que o volante argentino Aníbal Moreno, reserva contra o Santos, seja titular. Caio Paulista, outro reforço contratado nesta janela, também pode receber uma oportunidade. Bruno Rodrigues, mais uma cara nova em 2024, está lesionado e só voltará a jogar daqui a quatro ou cinco meses.

"Acredito que alguns jogadores terão oportunidade e, quem entrar, tem de representar da melhor maneira possível", falou o zagueiro Luan, um dos que deve ser mantidos entre os titulares. "Será um grande jogo, um grande teste para nós."

O Palmeiras lidera o Grupo B, com sete pontos, fruto de duas vitórias e um empate. Está, portanto, invicto na competição. O Bragantino aparece na segunda colocação do Grupo C, com quatro pontos.

RED BULL BRAGANTINO X PALMEIRAS

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Léo Realpe, Léo Ortiz e Luan Cândido; Nathan Mendes, Jadsom, Lucas Evangelista e Juninho Capixaba; Helinho, Laquintana e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

PALMEIRAS - Marcelo Lomba; Marcos Rocha (Garcia), Luan, Naves e Vanderlan; Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Jhon Jhon; Caio Paulista, Breno Lopes (Luis Guilherme) e Flaco López. Técnico - Abel Ferreira.

Árbitro - Matheus Delgado Candançan.

Horário - 19h30.

Local - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.