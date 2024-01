Portuguesa busca a reabilitação em casa diante da Ponte Preta no Paulistão

Ainda sem vencer no Campeonato Paulista, a Ponte Preta enfrenta a Portuguesa na quarta-feira, às 19h30, no estádio do Canindé, pela quarta rodada. Já a Lusa busca a reabilitação após sofrer duas derrotas consecutivas.

A Portuguesa começa a colecionar derrotas, a última frente ao São Paulo por 1 a 0 no clássico disputado no Morumbi. Apesar disso, ainda é o vice-líder do Grupo A, com três pontos, mesma pontuação do Ituano, em terceiro. O Santos tem seis. Já o Santo André soma dois.

Á o time de Campinas vem de um empate sem gols diante da Inter de Limeira e aparece apenas na última posição do Grupo B, com dois pontos, atrás de Palmeiras (sete), Guarani (quatro) e Água Santa (quatro).

João Brigatti, treinador pontepretano, dificilmente vai repetir a escalação inicial do empate sem gols com a Internacional de Limeira. Mudanças acontecerão por questões físicas e táticas.

O que mais incomodou Brigatti no último final de semana foi a falta de recomposição dos atacantes que atuaram abertos - Dodô e Renato. Existe também a expectativa de que o meia Elvis, ainda longe das condições físicas ideais, possa fazer o segundo jogo seguido.

"Fomos desorganizados, sem recomposição, mas os atletas tiveram vontade. Optamos pelo 4-2-3-1, mas os extremos ficaram abertos demais. Tem que ter compactação, tem que ter recomposição. O Dodô e o Renato, principalmente quando a bola estava do outro lado, tinham de fazer a recomposição por dentro, e eles não fechavam", comentou o treinador.

Apesar das recentes derrotas, a Portuguesa deve continuar com a mesma formação que acabou perdendo para o São Paulo. O principal nome é Henrique Dourado, que terá ao seu lado no ataque Victor Andrade e Chrigor.

"Não existe jogo fácil no Paulistão. A Ponte Preta é um time tradicional, que vai nos impor muita dificuldade, mas precisamos vencer para continuar na busca por nossos objetivos", ressaltou o técnico Dado Cavalcanti.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA X PONTE PRETA

PORTUGUESA - Thomazella; Douglas Borel, Yeferson Quintana, Patrick e Marquinhos Pedroso; Zé Ricardo, Dudu Miraíma e Giovanni Augusto; Victor Andrade, Henrique Dourado e Chrigor. Técnico: Dado Cavalcanti.

PONTE PRETA - Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Mateus Silva, Edson (Castro) e Gabriel Risso; Felipinho, Ramon Carvalho, Emerson Santos e Elvis (Gabriel Santiago); Dodô e Jeh (Renato). Técnico: João Brigatti.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira

HORÁRIO - 19h30

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).