Carille aposta em 'construção' para reabilitar o Santos no Paulistão, diante do Água Santa

A derrota para o Palmeiras na última rodada do Campeonato Paulista já faz parte do passado. De olho na reabilitação, o Santos visita o Água Santa nesta quarta-feira, às 21h35, em São Bernardo, focado na "construção do trabalho", que foi alvo de elogios após as duas vitórias conquistadas nas duas primeiras rodadas do Estadual, para voltar a triunfar.

"As coisas que aconteceram em 22 dias foram muito positivas. Precisamos evoluir, como em todo início de trabalho, mas as vitórias sobre o Botafogo e a Ponte Preta dão tranquilidade para fazermos algumas coisas", afirmou o treinador santista baseando seu comentário no bom começo da equipe na competição.

As observações feitas no revés para o Palmeiras no final de semana servem para ajudar o treinador a corrigir detalhes e também ensaiar alguns ajustes. No entanto, ele acredita na força do seu elenco para buscar mais um bom resultado fora de casa.

"Temos um elenco de qualidade e que está entendendo muito bem as ideias de jogo. O importante é ter consciência de que o coletivo deve sempre ser o mais importante para a evolução da equipe", afirmou o treinador.

Para a partida, o desfalque mais sentido é a ausência do meia Giuliano, que sofreu uma lesão na panturrilha esquerda e deve ficar até duas semanas parado. O treinador vem conversando com a comissão técnica para ver o nível de desgaste do grupo, a fim de não estourar nenhum atleta.

Diante do curto período da pré-temporada, a previsão é que o time esteja em um bom nível físico a partir da sexta rodada do campeonato. Até lá, juntamente com os preparadores físicos, o treinador deve optar por uma escalação conjunta a fim de ter colocar em campo um time com fôlego renovado.

Ao fim do treino desta terça-feira, o técnico santista surpreendeu e acabou antecipando a escalação da equipe que enfrenta o Água Santa. Sem Giuliano, o meio-campo será formado por João Schmidt, Diego Pituca, Otero e Cazares; Na frente, Guilherme e Júlio Furch formam a dupla de ataque. Na defesa, Hayner vai atuar como lateral-direito.

Apesar de vir de derrota, o Santos chega para enfrentar o Água Santa como líder de sua chave: seis pontos em três rodadas. Já o Água Santa trabalha para recuperar terreno no Campeonato Paulista.

Integrante do Grupo B, a equipe comandada pelo técnico Bruno Pivetti aparece empatado com o Guarani (quatro pontos) e só está à frente da Ponte Preta. O Palmeiras, com sete pontos, aparece sozinho em primeiro lugar.

FICHA TÉCNICA:

ÁGUA SANTA X SANTOS

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Gabriel Inocêncio, Joilson (Jhonnathan), Walber e Rhuan; Cristiano (Kady), Igor Henrique (Thiaguinho) e Luan Dias (Jael); Keké (Ronald), Brno Mezenga e Bruno Xavier. Técnico: Bruno Pivetti.

SANTOS -João Paulo; Hayner, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca, Otero e Cazares; Guilherme e Julio Furch. Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores (SP).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio 1º de Maio, em São Bernardo (SP).