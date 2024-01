Corinthians mira reforços em três posições para reverter crise; saiba quais

O Corinthians iniciou a temporada 2024 de maneira decepcionante. O time do Parque São Jorge até venceu o primeiro jogo do ano, contra o Guarani, mas depois amargou derrotas longe dos seus domínios para Ituano e São Bernardo, e afundou na crise ao perder para o São Paulo por 2 a 1, na terça-feira, na Neo Química Arena. Foi a primeira vitória do rival na casa corintiana desde a inauguração da arena, há dez anos. A diretoria alvinegra corre para reforçar o elenco e dar a Mano Menezes novas opções para reverter o momento ruim.

Augusto Melo, novo presidente do Corinthians, assumiu o cargo prometendo um choque de gestão e mudanças significativas foram realizadas no elenco. Medalhões, como Renato Augusto, Giuliano e Gil, foram dispensados, e uma série de novos atletas foram contratados. Até o momento, cinco jogadores assinaram contrato: Hugo (lateral-esquerdo), Félix Torres (zagueiro), Diego Palacios (lateral-esquerdo), Raniele (volante) e Rodrigo Garro (meia-atacante). A ideia da diretoria é fechar com reforços para o ataque, zaga e lateral-direita.

Com Yuri Alberto vivendo má fase, inclusive sendo vaiado pelos torcedores nos últimos jogos, o Corinthians intensificou a busca por um centroavante. O nome de Pedro Raul, ex-Botafogo e Vasco, ganhou força nos últimos dias, e a expectativa é de que ele seja anunciado em breve. Imagens do atleta desembarcando em São Paulo circularam nas redes sociais nesta quarta-feira. De acordo com site Meu Timão, o clube vai pagar US$ 5 milhões (cerca de R$ 24,7 milhões) ao Santos Laguna, do México, pelo jogador.

A inesperada saída de Lucas Veríssimo para o Al-Duhail, do Catar, também deixou uma lacuna na defesa corintiana. Mano Menezes tinha a intenção de utilizar o zagueiro como titular, mas um impasse pela compra do atleta junto ao Benfica, com direito a trocas de farpas entre o clube e o estafe do jogador, fez com que Veríssimo buscasse um novo destino. Para suprir a carência na posição, o Corinthians vê com bons olhos o retorno de Pablo, de 32 anos, destaque na campanha do título brasileiro de 2017. Atualmente, ele amarga a reserva do Flamengo e as poucas chances com Tite podem facilitar um acordo.

O clube vive, ainda, uma novela pelo lateral-direito Matheuzinho, também do Flamengo. O jogador de 23 anos chegou a realizar exames médicos e participar de treinos com o time de Mano Menezes, mas foi obrigado a retornar ao clube carioca. Apesar de dar a contratação como certa, o presidente Augusto Melo voltou atrás quando não concordou com os termos do contrato. "Quando fui assinar, não tinha cláusulas que a gente queria. Cláusula de vitrine de 20% e um passe estipulado, e eu não poderia assinar um contrato daquele", disse o presidente.

A situação gerou desconforto nos bastidores e críticas dos torcedores. O Botafogo demonstrou interesse em Matheuzinho e fez uma oferta de aproximadamente 4 milhões de euros (R$ 21 milhões) ao Flamengo. Os rubro-negros aceitaram, mas o lateral declinou o negócio, dando preferência a uma transferência para o Corinthians. O alvinegro paulista voltou à jogada e igualou a proposta dos botafoguenses, mas o Fla não deseja mais negociar o atleta com a diretoria corintiana por não concordar com os moldes de pagamento. O time do Parque São Jorge ainda tenta contratar o atleta e pode aumentar a proposta.

Há também a situação de Rodrigo Garro, que foi anunciado, mas ainda não estreou com a camisa corintiana. O Talleres, seu antigo clube na Argentina, atrasou a documentação do atleta, inviabilizando a inscrição do jogador no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A expectativa dos torcedores em ver o meia atuando pelo Corinthians é grande, especialmente pelo fato de o paraguaio Matías Rojas, contratado no ano passado, não ter correspondido até o momento.