Gabriel Paulista troca Valencia pelo Atlético de Madrid após polêmica de racismo com Vini Jr.

O Atlético de Madrid oficializou nesta quarta-feira a contratação do experiente e polêmico zagueiro brasileiro Gabriel Paulista, de 33 anos, que passou sete temporadas defendendo as cores do Valencia e defendeu a torcida do ex-clube em atos de racismo contra Vinícius Júnior, do Real Madrid, agora seu arquirrival. O jogador assinou até o fim da temporada.

"Bem-vindo, Gabriel Paulista! O experiente defesa central é o novo jogador do Atlético de Madrid após assinar até o final da temporada. Ele tem uma grande história no Campeonato Espanhol, na Premier League (jogou no Arsenal) e em competições europeias", anunciou o time colchonero. São sete temporadas no Valencia, com 253 partidas disputadas.

O defesa hispano-brasileiro foi aprovado nos exames médicos realizados no Hospital Universitário Vithas Madrid Arturo Soria e depois assinou o contrato até o fim da temporada. O brasileiro celebrou o acerto.

"Uma honra que um grande clube europeu tenha demonstrado interesse em mim. Era impossível pensar duas vezes sobre isso (proposta)", celebrou o brasileiro. "Este clube tem uma torcida que dá tudo de si desde o primeiro minuto. Agora estou aqui para sentir isso por dentro, é minha nova casa e vou fazer o mesmo em campo e ajudar a todos", disse, elogiando o novo comandante.

"Diego Simeone joga com a equipe, o que ajuda muito os jogadores. Estou pronto para conhecê-lo pessoalmente e ver como ele trabalha, como é sua personalidade nos treinos e nas partidas", enfatizou, também satisfeito por encontrar o compatriota Samuel Lino.

"Samuel Lino é uma pessoa incrível e com um coração impressionante. Este ano vejo-o crescer a cada jogo, é um jogador decisivo. Fico muito feliz em ver um jogador que vem de uma origem humilde como eu e vê-lo crescer, alcançar coisas, e sua família estar orgulhosa dele", discursou.

O Valencia fez questão de agradecer pelos serviços prestados pelo brasileiro nas últimas sete temporadas. "Valencia e Gabriel Paulista chegaram a acordo para rescindir seu contrato com a equipe. Aos 33 anos, Gabriel Paulista vestiu a camisa do time valenciano nas últimas sete temporadas e disputou um total de 253 partidas, sendo um dos capitães do time. Desde a sua chegada em agosto de 2017, o zagueiro teve exemplar empenho e dedicação ao longo desta jornada em que conseguiu sagrar-se campeão da Copa do Rei de 2019 e disputou a final da Copa do Rei de 2022. Desejamos-lhe boa sorte na sua nova jornada."