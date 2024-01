Athletico-PR contrata jovem atacante Petterson do Flamengo: 'Não vejo a hora de estrear'

O Athletico-PR pode ter um novo setor ofensivo em 2024. Um dia após contratar o centroavante Mastriani, do América-MG, o clube fechou com o jovem atacante Petterson, revelação do Flamengo, por empréstimo até dezembro.

"O Athletico Paranaense acertou a contratação de mais um reforço. Quem se junta agora ao elenco principal do Rubro-Negro é o jovem atacante Petterson, de 20 anos. Petterson chega emprestado junto ao Flamengo, clube que formou o atleta e com quem o jogador tem contrato até dezembro de 2026. O vínculo com o Furacão vai até o fim da temporada de 2024", anunciou o clube.

Ciente que poucas chances teria no clube carioca com o elenco estelar de Tite, Petterson comemorou bastante a chance de jogar em Curitiba. "Estou muito feliz aqui no Athletico Paranaense. Quando chegou a proposta, não pensei duas vezes", declarou o reforço, que recebeu a camisa 27. "Sei da grandeza do clube. Espero conquistar muitas coisas, fazer história aqui. É um lugar que pode mudar a minha vida e quero muito retribuir a todos por esta oportunidade."

Já treinando com os novos companheiros, Petterson aguarda somente a liberação de sua inscrição no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para estrear no Campeonato Paranaense.

"Sempre acompanhei o Athletico. Sempre vi o clube chegando a finais, conquistando títulos. É um clube enorme", comentou Petterson. "Não vejo a hora de estrear. Já pude cumprimentar alguns atletas do grupo e todos me desejaram o melhor", contou.

Diferentemente de Mastriani, que chega para marcar os gols, Petterson é driblador e um ponta que pode ajudar a criar lances de perigo com a habilidade conquistada no futsal, onde começou com 10 anos, defendendo a Associação dos Pais de Atletas de Futsal Florianópolis (APAFF).

"O futsal foi muito importante na minha vida. Todo jogador que passou por ele vem com uma base muito importante. Só tenho a agradecer por tudo que vivi no futsal e em toda a categoria de base", afirmou. "Agora, quero abraçar esta oportunidade aqui no Athletico Paranaense. Sou um cara muito trabalhador, focado. O futebol sempre foi uma prioridade na minha vida. E agora quero fazer o meu máximo aqui pelo clube."