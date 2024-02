Atlético de Madrid poupa titulares e Depay garante dura vitória sobre Rayo Vallecano no fim

O Atlético de Madrid sofreu bastante para superar o Rayo Vallecano no Civitas Metropolitano, em Madri, nesta quarta-feira. O triunfo, por 2 a 1, veio somente no último minuto do tempo regulamentar, com gol de Depay contando com falha do goleiro Dimitrievski. E valeu o retorno à terceira posição do Campeonato Espanhol, superando o Barcelona - havia vencido mais cedo - nos critérios de desempate após se igualarem em 47 pontos.

Acostumado a definir jogos para o Atlético de Madrid, desta vez o francês Griezmann veio do banco de reservas - ganhou um descanso no inicio da partida - para servir de garçom. O camisa 7 deu o cruzamento para Depay antecipar os marcadores e bater colocado. O goleiro tentou espalmar para fora e empurrou para as próprias redes.

O lance causou enorme reclamação dos jogadores do Rayo Vallecano, que queriam a marcação de uma falta na jogada, ignorada pelo árbitro. A revolta dos visitantes foi tão grande que gerou cartão vermelho para Rodríguez.

Apesar de ser mandante, o Atlético encontrou enorme dificuldade na partida por Diego Simeone optar por escalação de uma equipe alternativa já visando o clássico com o Real Madrid, no domingo. Nomes importantes como Griezmann, Koke, Savic, De Paul e Molina ficaram na reserva.

Mesmo com time bastante modificado, o Atlético saiu em vantagem, com Reinildo aproveitando assistência de Riquelme, aos 35 minutos. A festa durou somente seis minutos, com Garcia deixando tudo igual antes do intervalo.

Na segunda etapa, disposto a evitar um tropeço em casa, Diego Simeone começou a lançar seus titulares e viu Depay fazer o segundo aos 36. O gol acabou anulado por impedimento. O holandês não desistiu e definiu aos 45 para enorme festa no Civitas Metropolitano.