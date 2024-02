Gabigol volta a marcar e Flamengo derrota Sampaio Correa pelo Carioca

Contando com seu grupo principal, e sob a orientação do técnico Tite à beira do campo, o Flamengo fez a festa dos seus torcedores em Belém, nesta segunda-feira, ao derrotar o Sampaio Correa por 2 a 0 no estádio Mangueirão, em jogo válido pela 5ª rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Jogador mais festejado pela torcida, Gabigol fez a sua parte e deixou a sua marca nas redes do rival. O atacante Bruno Henrique também fez o seu gol. Com Pedro e Cebolinha poupados para o clássico com o Vasco, a dupla tenta reconquistar seu espaço no time titular.

O resultado representa uma recuperação da equipe após a excursão aos Estados Unidos. Nos dois confrontos que o Flamengo fez com seu elenco alternativo pela Taça Guanabara, o rubro-negro amargou dois empates.

O Flamengo chegou aos oito pontos em quatro partidas. Com apenas um ponto somado em cinco rodadas, o Sampaio Correa segue sem vencer na competição e só está à frente do lanterna Audax na classificação.

Após o confronto desta noite, em Belém, o Flamengo volta as suas atenções para o final de semana, quando terá pela frente o seu primeiro clássico da temporada. O duelo vai ser diante do Vasco. No mesmo dia, o Sampaio Correa recebe o Volta Redonda.

No jogo, o Flamengo imprimiu um ritmo forte e abriu o placar antes dos dez minutos. Gérson foi derrubado na entrada da área e o juiz marcou falta. De la Cruz bateu, o goleiro falhou, e Bruno Henrique fez 1 a 0 no rebote.

O Flamengo seguiu criando boas chances. Pulgar apareceu como elemento surpresa e carimbou o travessão. Aos 21, foi a vez de Arrascaeta quase ampliar ao tentar um voleio no momento de concluir.

Um dos jogadores mais festejados pela torcida, Gabigol foi amadurecendo a sua atuação com presença na área e também boa movimentação para servir de opção para os companheiros de meio-campo.

De tanto insistir, a bola acabou entrando. E quem fez o estádio explodir foi Gabigol. Ele recebeu um passe na medida dentro da área, entrou em velocidade, e chutou cruzado para tirar do goleiro e fazer 2 a 0, aos 41 minutos.

Para o segundo tempo, o Flamengo voltou com Luiz Araújo e Allan nas vagas de Gérson e Pulgar. Com uma postura ainda mais ofensiva, o jogo virou um ataque contra a defesa. Gabigol e Arrascaeta perderam oportunidades claras de fazer o terceiro gol.

Com o confronto definido, Tite optou por mexer no time, sacou De la Cruz para a entrada de Rayan Lucas e tirou Ayrton Lucas para escalar Varella e Arrascaeta para dar lugar a Matheus Gonçalves. Com o pensamento já no clássico de domingo, o Flamengo apenas administrou a partida à espera do apito final.

FICHA TÉCNICA:

SAMPAIO CORREA 0 X 2 FLAMENGO

SAMPAIO CORREA - Leandro Matheus; Roberto (Rafael Pernão), Índio, Eduardo Thuram e Paulo Vítor (Guilherme); Eduardo Rosado (Elenilson), Marcelo e Rodrigo Dantas; Hugo Cabral (Max), Abner e Lucas Carvalho (Gabriel Agú). Técnico: Silvestre dos Anjos.

FLAMENGO - Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Varella); Pulgar (Luiz Araújo), Gerson (Allan), De la Cruz (Rayan Lucas) e Arrascaeta (Matheus Gonçalves); Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Tite.

GOLS - Bruno Henrique aos 9 minutos e Gabigol, aos 41 minutos do primeiro tempo..

CARTÕES AMARELOS - Eduardo Thuram, Paulo Vítor, Rodrigo Dantas e Leandro Matheus (Sampaio Allan (Flamengo).

ÁRBITRO - Carlos Tadeu Ferreira de Castro.

RENDA - R$ 5.902.110,0.

PÚBLICO - 47.644 pagantes.

LOCAL - Estádio Mangueirão, em Belém (PA).