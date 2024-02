Botafogo aposta em fator casa para manter embalo diante do Santo André no Paulistão

Em crescimento no Paulistão nas últimas rodadas após derrota na estreia, o Botafogo-SP quer continuar brigando pelas primeiras colocações do Grupo D. Para isso, precisará de um bom resultado diante do Santo André, nesta quinta-feira (01), às 19h, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Do outro lado, o rival ainda busca a primeira vitória no estadual para sair da última posição do Grupo A.

Até o momento, o Botafogo-SP somou quatro pontos. Na estreia, acabou derrotado pelo Santos, por 1 a 0. Depois, venceu o Água Santa pelo mesmo placar e na rodada passada, disputada no último final de semana, empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino. Já o Santo André tem dois pontos. Perdeu para o São Paulo por 3 a 1 na primeira rodada, depois ficou nos empates sem gols com Novorizontino e Água Santa.

Para o duelo, o técnico português Paulo Gomes conta com o retorno do atacante Leandro Pereira. O jogador cumpriu suspensão na rodada passada pela expulsão contra o Água Santa, e deve reforçar o sistema ofensivo. Já em relação ao restante do time, a base deve ser a mesma que empatou com o Red Bull Bragantino.

Após marcar o primeiro gol com a camisa do Botafogo, Alex Sandro falou sobre a briga pela titularidade. "São muitos jogos, um em cima do outro. É muita carga sobre os jogadores e ele acabou revezando ali. Lógico que o jogador quer jogar todas as partidas, mas somos um grupo, que é muito qualificado. Então, quem ele optar por botar na frente ou em qualquer posição vai estar bem preparado para desempenhar seu futebol".

Do outro lado, o técnico Fernando Marchiori não deve promover grandes mudanças no time titular do Santo André em comparação com a formação que começou o jogo contra o Água Santa. A única dúvida é volante Wellington Reis, que deixou a última partida, com dores na panturrilha e está sendo avaliado.

O lateral David Junio, de 30 anos, teve sua inscrição finalizada junto à FPF e enfim deve ser relacionado. De qualquer forma, Fernando Marchiori falou sobre as dificuldades que o seu time terá pela frente.

"Não há moleza no Paulistão. A gente está rodando o elenco. Há jogos em que o tempo de recuperação é curto, e a gente precisa estar com o fôlego em dia. Então, temos de colocar em campo quem está melhor fisicamente", disse.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X SANTO ANDRÉ

BOTAFOGO - João Carlos; Lucas Dias, Bernardo Shappo e Fábio Sanches; Walisson, Jean, Matheus Barbosa e Leandro Maciel; Alex Sandro, Toró e Emerson Ramon (Leandro Pereira). Técnico: Paulo Gomes.

SANTO ANDRÉ - Luiz Daniel; Júnior Caiçara, Luiz Gustavo, Afonso e Igor Fernandes; Edimar (Welligton Reis), Marciel, Dudu Vieira e Felipe Ferreira; Léo Passos e Cléo Silva. Técnico: Fernando Marchiori.

ÁRBITRO - Gabriel Henrique Meira Bispo.

HORÁRIO - 19h

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).