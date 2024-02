Jogador de xadrez bate 10 adversários ao mesmo tempo e dá dicas para melhorar desempenho

O nigeriano Tunde Onakoya se tornou famoso nas redes sociais nas últimas semanas. Em vídeo, o mestre de xadrez demonstrou toda sua habilidade no jogo ao vencer nada menos que 10 adversários ao mesmo tempo. As partidas simultâneas aconteceram em uma conferência na Alemanha, ainda no mês de janeiro.

Um vídeo postado pelo próprio Onakoya mostra as mesas com os oponentes diante dos tabuleiros. O mestre de xadrez caminha entre eles fazendo as jogadas e os cumprimentando após vencê-los. Foram duas horas até que o nigeriano batesse todos os adversários. Segundo Onakoya, um dos jogos mais desafiadores entre os 10 foi contra um doutor em lógica matemática que já atuou como presidente do Conselho de Segurança da ONU e foi ministro das Relações Exteriores da Bulgária.

"Foi um jogo difícil. Ele veio até mim depois da partida e tivemos uma ótima conversa", escreveu Onakoya. A DLD Conferece, evento onde foi o jogo, acontece anualmente em Munique para a reunião de empresários e líderes sociais.

Com estas exibições, o nigeriano ajuda a divulgar a ONG que fundou para promover a educação e a inclusão social por meio do xadrez. Onakoya criou a ONG Chess in Slums em 2018 com atuação em diferentes países africanos. Ele mesmo conviveu com a pobreza ainda jovem na Nigéria e desenvolveu sua vida em torno do xadrez.

A proposta de Onakoya é aliar o jogo a habilidades acadêmicas, educacionais e de pensamento crítico. De acordo com a ONG, 1 milhão de crianças já foram atendidas em cinco anos, principalmente por meio de parcerias com empresas, outras organizações e celebridades.

DICAS PARA MELHORAR NO XADREZ

Depois de o vídeo de Onakoya viralizar, ele recebeu novos seguidores e continuou a divulgar o trabalho da Chess in Slums e responder perguntas. Um usuário da rede social X (antigo Twitter) disse que queria melhorar a nota no Chess.com (principal plataforma do jogo entre enxadristas) e pediu dicas. Onakoya respondeu que ele deveria "resolver muitos quebra-cabeças diariamente, ler os livros de Irving Chernev, jogar contra inteligência artificial e diminuir a frequência de jogos rápidos".