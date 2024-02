Santos leva punição da Fifa e fica impedido de contratar reforços após processo de ex-técnico

A Fifa aplicou um "transfer ban" ao Santos, que fica impedido de contratar e inscrever novos jogadores. A punição administrativa da entidade que comanda o futebol mundial acontece pela ausência de pagamento de transferências internacionais.

A medida se deve a um processo movido pelo treinador argentino Fabián Bustos, que trabalhou no Santos de março a julho de 2022. O técnico foi demitido após a eliminação nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O time caiu nos pênaltis diante do Deportivo Tachira, da Venezuela, na Vila Belmiro.

Bustos pedia R$ 6 milhões de multa pela rescisão unilateral de contrato de trabalho. O Santos recorreu, e a Fifa e a Corte de Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) decidiram pela redução do valor da indenização para cerca de R$ 4 milhões.

O Santos anunciou que, assim que foi notificado, seu departamento jurídico iniciou negociação para fechar um acordo com seu ex-treinador. Segundo o clube paulistsa, as conversas estão avançando e o problema deve ser solucionado rapidamente.

Em 2023, Fabián Bustos dirigiu o rebaixado América-MG por três meses durante o Campeonato Brasileiro. Aos 54 anos, o argentino assumiu o Universitário, atual campeão peruano, no final do ano passado. Em 12 anos de carreira, Bustos conquistou dois títulos do Campeonato Equatoriano, com o Delfín (2018/19) e o Barcelona (2019/2020).