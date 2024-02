Palmeiras inicia preparação para decisão da Supercopa Rei com uma hora de trabalhos técnicos

Abel Ferreira evitou falar sobre a decisão da Supercopa Rei com o São Paulo na coletiva de quarta-feira. Disse que a preparação do Palmeiras, com um dia de atraso, começaria somente nesta quinta-feira. E, logo cedo, o comandante português deu início ao trabalho para buscar a primeira taça na temporada, domingo, às 16 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte. Foram 60 minutos intensos de treinos técnicos para anular todas as virtudes do oponente e, ao mesmo tempo, armar o poderio ofensivo verde.

Poupados no 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, os titulares Weverton, Gustavo Gómez, Mayke, Piquerez, Raphael Veiga, Zé Rafael e Rony ensaiaram lances de bola parada, jogadas aéreas e até saídas em velocidade para superar os comandados de Thiago Carpini, a quem Abel definiu como um "jovem estudioso e de talento."

Com o acréscimos dos jovens que tiveram a missão de jogar em Bragança Paulista, o treinador dará sequência nesta sexta-feira à preparação. Não deve, contudo, mexer na escalação titular que começou o ano, apesar de deixar alguns garotos esperançosos de atuarem, ao menos por alguma parte da decisão.

Destaque diante do Bragantino, o zagueiro Naves falou sobre a vitória e não escondeu a satisfação por fazer parte do elenco. "Muito feliz individualmente e coletivamente pelo resultado. Construímos uma bela vitória. No ano passado, estivemos lá com uma mesma base e saímos com um empate, sabendo que poderíamos ter vencido", avaliou. "Ontem (quarta-feira), graças a Deus, nos últimos minutos conseguimos os três pontos. Tenho trabalhado bem para que a cada partida eu possa evoluir e mostrar meu potencial. Não só eu, mas todos os atletas que subiram agora, queremos alcançarmos nosso espaço", afirmou.

"É um privilégio estar aqui e vestir essa camisa. Quantos não sonham estar no nosso lugar? Isso que nos motiva: estar vencendo com grandes jogadores, sabendo de onde viemos para que pudéssemos estar aqui e aproveitarmos as oportunidades", frisou. "É fazer nosso trabalho no dia a dia e, quando tiver a oportunidade, agarrar com unhas e dentes."

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras defenderá o título da Supercopa Rei, vencido em 2023 com 4 a 3 sobre o Flamengo no Mané Garrincha, em Brasília. Caso supere o São Paulo, dono da taça da Copa do Brasil, no domingo, o time alviverde vai alcançar justamente o rival carioca no topo dos maiores vencedores da competição, com dois troféus. Grêmio, Corinthians e Atlético-MG são os outros times que venceram uma vez em seis edições.

"Sempre muito bom ganhar, ainda mais um jogo único, clássico. A energia está muito boa, com muita positividade. Vamos em busca dessa conquista para que possamos sair bicampeões. Sabemos da nossa capacidade, e domingo temos uma grande batalha que, se Deus quiser, sairemos vencedores", mostrou confiança Naves.