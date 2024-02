Inter de Limeira supera o São Bernardo e joga Corinthians para a lanterna do Grupo C

Fazendo um jogo seguro, a Inter de Limeira construiu sua vitória com menos de 15 minutos de jogo. Com gols relâmpagos de Gustavo Bochecha e Juninho, superou o São Bernardo por 2 a 0, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, nesta quinta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Foi o primeiro triunfo da Inter de Limeira na competição, que, de quebra, deixou o Corinthians na lanterna do Grupo C.

Com quatro pontos, o time de Limeira saltou para o segundo lugar, ultrapassando o Red Bull Bragantino, que também tem quatro, no saldo de gols (0 a -1). E o Corinthians soma apenas três pontos e é o quarto. O Mirassol, com seis, lidera.

O time da casa começou à todo vapor. Ocupando bem o campo de ataque, Gustavo Bochecha abriu o placar logo aos 11 minutos. Éverton Brito cruzou para a entrada da área e o meia emendou um lindo chute de primeira, sem deixar a bola cair no chão. Um belo gol. Atordoado, o São Bernardo deixou espaço e Juninho ampliou logo em seguida, aos 14. O atacante recebeu na ponta esquerda, fintou o zagueiro e bateu na saída do goleiro.

Com o placar aberto cedo, a Inter de Limeira recuou e procurou explorar mais os contra-ataques. Aos poucos, o time do ABC foi equilibrando as ações e começou a ter mais a posse de bola. Mesmo tendo mais volume ofensivo, o São Bernardo pouco incomodou o goleiro Max Walef, que fez defesas seguras quando exigido.

No segundo tempo, a Inter de Limeira colocou a bola no chão. Trocando passes na linha defensiva, o time soube desacelerar a partida e minar o ataque do São Bernardo. O visitante mal conseguia pisar na área adversária e abusou de chutes de longa distância.

Na reta final, os donos da casa se fecharam na defesa e buscaram trocar passes para gastar tempo. Sem muita emoção, a Inter de Limeira cadenciou o jogo e administrou o resultado até o apito final.

No fim de semana, o São Bernardo visita a Ponte Preta no domingo, às 20 horas, em Campinas. Já a Inter de Limeira ganhou uma folga forçada, por causa da participação do São Paulo na decisão da Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, também no domingo.

FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA 2 X 0 SÃO BERNARDO

INTER DE LIMEIRA - Max Walef; Felipe Albuquerque (JP Galvão), Diego Jussani, Maurício e Zé Mário; Emerson Santos, Gustavo Bochecha (Lima) e Lucas Buchecha (Kauê); Everton Brito (Albano), Quirino e Juninho (Andrew). Técnico: Júnior Rocha.

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Vitor Ricardo (Hugo Sanches), Hélder, Pedro Carrerete e Arthur Henrique; Wesley Dias, Lucas Lima (Matheus Régis) e Romisson (Kauã); Lucas Tocantins, Kayke (Matheus Martins) e Silvinho (João Carlos). Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS - Gustavo Bochecha, aos 11, e Juninho, aos 14 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Emerson Santos e Juninho (Inter de Limeira); Wesley Dias e Hélder (São Bernardo).

ÁRBITRO - Fabiano Monteiro dos Santos.

RENDA - R$ 49.480,00.

PÚBLICO - 1.997 torcedores.

LOCAL - Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira.