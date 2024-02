Palacios será submetido a artroscopia no joelho e vai desfalcar Corinthians por até 6 meses

O que era para ser apenas um problema leve, se transformou em dor de cabeça para o técnico Mano Menezes no Corinthians. Com elenco enxuto, o treinador recebeu a péssima notícia nesta sexta-feira que só deve contar com o colombiano Diego Palacios no segundo semestre por causa de lesão no menisco do joelho esquerdo. O jogador passará por uma artroscopia neste sábado e pode se afastar dos campos por até seis meses.

Um dos reforços para a atual temporada, o lateral-esquerdo deixou o gramado ainda no primeiro tempo de sua estreia, diante do São Bernardo, há uma semana, com dores no joelho. O jogador saiu de campo carregado e, inicialmente, o clube tratou como um problema muscular leve. Após o joelho desinchar e com a realização de exames, a lesão acabou sendo detectada.

"O lateral-esquerdo Diego Palacios passou por exames de controle após a redução do edema do joelho - sofrido na partida do último sábado (27/01), diante do São Bernardo - e teve constatada, além da lesão muscular já informada, uma lesão meniscal aguda isolada no joelho esquerdo. Neste sábado, o atleta será submetido a uma artroscopia para a correção do problema no Hospital Albert Einstein", informou o clube.

Palacios era uma aposta para a esquerda com a aposentadoria de Fábio Santos e disputava a posição com Hugo sendo considerado uma opção mais ofensiva. Com o problema, Victor Meer, campeão da Copa São Paulo de Juniores de apenas 19 anos, deve ser efetivado no elenco profissional.

As cirurgias de artroscopia costumam ter um tempo de recuperação menores em relações a outras intervenções no joelho, com possibilidade de volta antes dos seis meses previstos. Com 20 dias o jogador já é liberado para testes físicos, por exemplo. Mas o Corinthians não pressionará seus médicos e fisioterapeutas para abreviar um retorno, como já fizera com outros atletas, como com a volta recorde de Renato Augusto em 2023 após três meses.