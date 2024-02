Hamilton na Ferrari: relembre todos os pilotos e títulos conquistados pela equipe na F-1

A Ferrari abalou o mundo do automobilismo ao anunciar Lewis Hamilton para a temporada 2025. O heptacampeão mundial era sonho antigo da tradicional equipe italiana, que visa retomar o protagonismo na Fórmula 1. Ele vai encerrar um período de 11 anos como piloto da Mercedes, equipe pela qual conquistou seis títulos (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020). O primeiro troféu da carreira de Hamilton foi com a McLaren, em 2008.

O último título de pilotos da Ferrari na F-1 aconteceu em 2007, com o finlandês Kimi Raikkonen, com a conquista sendo selada com topo do pódio no Autódromo de Interlagos, no Grande Prêmio do Brasil, última etapa daquela temporada. No ano seguinte, a equipe italiana foi campeã do Mundial de Construtores em 2008, quando Felipe Massa quase se sagrou campeão do Mundial de Pilotos.

De lá para cá, a equipe italiana contratou outros campeões mundiais, como o bicampeão Fernando Alonso (2005 e 2006), e o tetra Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012 e 2013), mas não termina a competição na liderança desde então.

A estreia da Ferrari na F-1 aconteceu em 1950, quarta temporada da história da categoria. São 15 títulos conquistados com pilotos, de maneira individual, e 21 como construtora (soma dos resultados dos dois competidora de uma equipe) - um recorde em ambas as comparações. O alemão Michael Schumacher é o maior vencedor com a equipe italiana, com cinco títulos (2000, 2001, 2002, 2003, 2004). Ele também venceu em 1994 e 1995, com a Benetton, e tem os mesmos sete de troféus de Hamilton.

Além de Schumacher e Raikkonen, outros sete pilotos foram campeões da F-1 com a Ferrari: Alberto Ascari (1952 e 1953), Juan Manuel Fangio (1956), Mike Hawthorn (1958), Phil Hill (1961), John Surtees (1964), Niki Lauda (1975 e 1977) e Jody Scheckter (1979). O brasileiro Felipe Massa, que competiu pela escuderia italiana entre 2006 e 2013, busca o reconhecimento do título mundial de 2008, marcado pelo escândalo do GP de Cingapura, com batida proposital da Renault de Nelsinho Piquet a pedido do seu chefe.

Confira todos os pilotos da Ferrari por temporada:

1950

Alberto Ascari

Dorino Serafini

Raymond Sommer

Luigi Villoresi

1951

Peter Whitehead

Luigi Villoresi

Albert Ascari

Piero Taruffi

Jose Froilan Gonzalez

1952

Giuseppe Farina

Piero Taruffi

Andre Simon

Alberto Ascari

Luigi Villoresi

1953

Alberto Ascari

Giuseppe Farina

Luigi Villoresi

Mike Hawthorn

Umberto Maglioli

Piero Carini

1954

Giuseppe Farina

Jose Froilan Gonzalez

Mike Hawthorn

Umberto Maglioli

Maurice Trintignant

Piero Taruffi

Robert Manzon

Alberto Ascari

1955

Giuseppe Farina

Jose Froilan Gonzalez

Umberto Maglioli

Maurice Trintignant

Harry Schell

Piero Taruffi

Paul Frere

Eugenio Castelotti

Mike Hawthorn

Luigi Villoresi

1956

Juan-Manuel Fangio

Eugenio Castelotti

Luigi Musso

Peter Collins

Olivier Gendebien

Paul Frere

Andre Pilette

Alfonso de Portago

Wolfgang von Trips

1957

Eugenio Castelotti

Luigi Musso

Peter Collins

Mike Hawthorn

Cesare Perdisa

Wolfgang von Trips

Jose Froilan Gonzalez

Alfonso de Portago

Maurice Trintignant

1958

Luigi Musso

Peter Collins

Mike Hawthorn

Wolfgang von Trips

Olivier Gendebien

Phil Hill

1959

Jean Behra

Phil Hill

Tony Brooks

Cliff Allison

Olivier Gendebien

Dan Gurney

Wolfgang von Trips

1960

Cliff Allison

Wolfgang von Trips

Phil Hill

Jose Froilan Gonzalez

Richie Ginther

Willy Mairesse

1961

Wolfgang von Trips

Phil Hill

Richie Ginther

Olivier Gendebien

Willy Mairesse

Ricardo Rodriguez

1962

Phil Hill

Giancarlo Baghetti

Ricardo Rodriguez

Lorenzo Bandini

Willy Mairesse

1963

Willy Mairesse

John Surtees

Ludovico Scarfiotti

Lorenzo Bandini

1964

John Surtees

Lorenzo Bandini

Ludovico Scarfiotti

1965

John Surtees

Lorenzo Bandini

Nino Vaccarella

Ludovico Scarfiotti

1966

John Surtees

Lorenzo Bandini

Mike Parkes

Ludovico Scarfiotti

1967

Lorenzo Bandini

Chris Amon

Mike Parkes

Ludovico Scarfiotti

Jonathan Williams

1968

Chris Amon

Jacky Ickx

Andrea de Adamich

Derek Bell

1969

Chris Amon

Pedro Rodriguez

Ernesto Brambilla

1970

Jacky Ickx

Ignazio Giunti

Clay Regazzoni

1971

Jacky Ickx

Clay Regazzoni

Mario Andretti

1972

Jacky Ickx

Clay Regazzoni

Mario Andretti

Nanni Galli

Arturo Merzario

1973

Jacky Ickx

Arturo Merzario

1974

Clay Regazzoni

Niki Lauda

1975

Clay Regazzoni

Niki Lauda

1976

Clay Regazzoni

Niki Lauda

Carlos Reutemann

1977

Gilles Villeneuve

Niki Lauda

Carlos Reutemann

1978

Gilles Villeneuve

Carlos Reutemann

1979

Gilles Villeneuve

Jody Scheckter

1980

Gilles Villeneuve

Jody Scheckter

1981

Gilles Villeneuve

Didier Pironi

1982

Gilles Villeneuve

Didier Pironi

Patrick Tambay

Mario Andretti

1983

Patrick Tambay

Rene Arnoux

1984

Rene Arnoux

Michele Alboreto

1985

Michele Alboreto

Rene Arnoux

Stefan Johansson

1986

Michele Alboreto

Stefan Johansson

1987

Michele Alboreto

Gerhard Berger

1988

Michele Alboreto

Gerhard Berger

1989

Gerhard Berger

Nigel Mansell

1990

Nigel Mansell

Alain Prost

1991

Alain Prost

Jean Alesi

Gianni Morbidelli

1992

Jean Alesi

Ivan Capelli

Nicola Larini

1993

Jean Alesi

Gerhard Berger

1994

Jean Alesi

Gerhard Berger

Nicola Larini

1995

Jean Alesi

Gerhard Berger

1996

Michael Schumacher

Eddie Irvine

1997

Michael Schumacher

Eddie Irvine

1998

Michael Schumacher

Eddie Irvine

1999

Michael Schumacher

Eddie Irvine

Mika Salo

2000

Michael Schumacher

Rubens Barrichello

2001

Michael Schumacher

Rubens Barrichello

2002

Michael Schumacher

Rubens Barrichello

2003

Michael Schumacher

Rubens Barrichello

2004

Michael Schumacher

Rubens Barrichello

2005

Michael Schumacher

Rubens Barrichello

2006

Michael Schumacher

Felipe Massa

2007

Felipe Massa

Kimi Raikkonen

2008

Felipe Massa

Kimi Raikkonen

2009

Felipe Massa

Kimi Raikkonen

Luca Badoer

Giancarlo Fisichella

2010

Felipe Massa

Fernando Alonso

2011

Felipe Massa

Fernando Alonso

2012

Felipe Massa

Fernando Alonso

2013

Felipe Massa

Fernando Alonso

2014

Fernando Alonso

Kimi Raikkonen

2015

Kimi Raikkonen

Sebastian Vettel

2016

Kimi Raikkonen

Sebastian Vettel

2017

Kimi Raikkonen

Sebastian Vettel

2018

Kimi Raikkonen

Sebastian Vettel

2019

Sebastian Vettel

Charles Leclerc

2020

Sebastian Vettel

Charles Leclerc

2021

Charles Leclerc

Carlos Sainz Jr.

2022

Charles Leclerc

Carlos Sainz Jr.

2023

Charles Leclerc

Carlos Sainz Jr.

2024

Charles Leclerc

Carlos Sainz Jr.

2025

Charles Leclerc

Lewis Hamilton