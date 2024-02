Helicóptero, cavalo e coroa: veja como Vidal foi recebido no Colo-Colo

Arturo Vidal chegou como "rei" no seu retorno ao Colo-Colo, do Chile. Na apresentação do jogador, o clube não teve receio em exagerar na pompa. De helicóptero e até com roupa de rei, Vidal reencontrou, aos 36 anos, o clube onde foi revelado. Os torcedores do time chileno foram ao Estádio Monumental David Arellano para um espetáculo em sua chegada.

A estrela principal do show foi precedida por apresentações de astros da cumbia chilena, La Mary Cumbia de Barrio e Amerika'n Sound. Em seguida, um helicóptero pousou no gramado e dele saiu Vidal.

Já com o uniforme do Colo-Colo, ele foi até o lado do campo, onde vestiu um manto de rei, montou em um cavalo e recebeu uma coroa e uma espada. A brincadeira começou com o próprio Vidal, cujo usuário no Instagram é kingarturo23oficial (Rei Arturo), uma referência à lenda do cavaleiro britânico que virou rei.

"Não me lembro no que vinha pensando no helicóptero, foram muitas emoções. O torcedor do Colo-Colo me faz sentir querido. Eu mentiria se dissesse que alguma vez não sonhei em algo assim. Foi maravilhoso ver o estádio cheio para as boas-vindas", agradeceu Vidal.

Apesar de a apresentação ter acontecido agora, o jogador já havia entrado em campo com a camisa do clube na segunda passagem. No sábado, Vidal jogou por cerca de 60 minutos na vitória de 1 a 0 em amistoso contra o Everton.

A expectativa dos torcedores é que o astro seja importante para que o clube volte a ser campeão nacional. Em 2023, o título ficou com Huachipato. No ano anterior, o Colo-Colo interrompeu uma sequência de quatro conquistas seguidas da Universidad Católica. O time também disputa a Libertadores em 2024. O primeiro adversário será o argentino Godoy Cruz na segunda fase pré-grupos.

A relação do chileno com o torcedor deve ser melhor se comparada com os últimos dois clubes do jogador. No Flamengo, ele ficou descontente por ficar no banco de reservas. Já no Athletico-PR, Vidal incomodou torcedores ao relembrar a conquista da Libertadores de 2022, vencida pelo clube carioca contra o time paranaense. Um flerte sobre uma possível transferência ao Boca Juniors também causou polêmica.

"O torcedor do Colo-Colo é de um povo de muito sacrifício. Eu venho daqui, nasci aqui como torcedor. Aqui é outra coisa. A torcida do Colo-Colo é a melhor do mundo", declarou Vidal na apresentação.

VIDAL BUSCA ÚLTIMO ATO DA CARREIRA "EM CASA"

Sem conseguir render o que já mostrou no futebol internacional, Vidal pode ter no Colo-Colo o último clube da carreira. Ele viveu o melhor momento profissional entre 2011 e 2018, quando defendeu a Juventus e o Bayern de Munique. Foi também bicampeão da Copa América com o Chile, em 2015 e em 2016.

Na Europa, Barcelona e Inter de Milão também contaram com o meia. E ele foi campeão nos dois times. Depois de deixar a Itália, Vidal chegou ao Flamengo com status de titular e fez parte do elenco que venceu a Libertadores e a Copa do Brasil de 2022. No Athletico-PR, foram apenas nove jogos.