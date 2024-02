Flamengo e Vasco se reúnem na Federação Carioca e escolhem árbitro do clássico

A arbitragem no futebol brasileiro anda em baixa faz algum tempo que a Federação Carioca de Futebol (Ferj) inovou na decisão sobre quem apitará o clássico entre Flamengo e Vasco, neste domingo, pelo estadual. Os clubes se reuniram na sede da entidade nesta sexta-feira para avaliar e dar aval em alguns nomes indicados para participarem do sorteio e, em comum acordo, optaram por indicar Wagner Nascimento Magalhães para o clássico.

"Em nome da transparência, em reunião na Ferj, o Departamento de Arbitragem (DEAF-RJ) apresentou nomes de árbitros para comandar Vasco x Flamengo, neste domingo, às 19h, n o Maracanã. Os representantes dos clubes, apesar do direito de indicar algum nome, aprovaram e optaram por Wagner Nascimento Magalhães. O VAR ficará sob a responsabilidade de Rodrigo Nunes de Sá", informou a Ferj.

Flamengo e Vasco já haviam se encontrado na Ferj na quinta-feira, quando foram definidos todos os detalhes de segurança, organização e de acesso dos times ao Maracanã para o primeiro clássico da atual edição do Campeonato Carioca.

Apesar de o estadual ainda estar no início, com somente cinco rodadas disputadas, as críticas dos clubes em relação às polêmicas de arbitragem são gigantes. O Vasco, por exemplo, questionou bastante o trabalho de Tarcizo Caetano no empate por 2 a 2 com o Bangu.

As reclamações foram pela expulsão de Jair logo no início, e depois pelos dois minutos a mais de acréscimos e o consequente pênalti duvidoso anotado para o Bangu empatar no último lance. O CEO vascaíno Lucio Barbosa foi até a Ferj e após análises dos lances polêmicos, o árbitro acabou afastado e passará pelo Processo de Formação Continuada.

A Ferj também anunciou o afastamento de João Marcos Gonçalves Fernandes após verificar "falhas gritantes na parte disciplinar da arbitragem de Nova Iguaçu x Vasco, completamente em desacordo com as instruções do Departamento de Árbitros e fora do padrão de excelência estabelecido como regra."

O Campeonato Carioca começou sem a utilização do Árbitro de Vídeo nas rodadas da primeira fase da Taça Guanabara. Mas, por causa das sucessíveis polêmicas, os jogos dos grandes terá VAR a partir desta rodada.