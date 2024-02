Água Santa aposta no Canindé para se recuperar e desafia Mirassol no Paulistão

O confronto entre Água Santa e Mirassol neste sábado, às 18 horas, marcará o início da quinta rodada do Campeonato Paulista. O Água Santa terá o Canindé como palco para buscar os três pontos e frear o bom momento do Mirassol que venceu seu último compromisso e busca consolidar a boa fase.

Depois da vitória na estreia diante do Red Bull Bragantino, por 1 a 0, fora de casa, o Água Santa não venceu mais. Perdeu para o Botafogo por 1 a 0, em casa, empatou sem gols com o Santo André, fora, e voltou a perder por 1 a 0 diante do Santos, novamente em casa. Com quatro pontos, está na lanterna do Grupo B, atrás de Palmeiras (10), Ponte Preta (5) e Guarani (4).

Além da situação incômoda na competição, o técnico Bruno Pivetti tem outros problemas para montar o time. O lateral-esquerdo Gabriel Inocêncio levou o terceiro cartão amarelo e Rhuan é a opção para o setor.

Outra baixa é o volante Igor Henrique, que foi expulso na derrota diante do Santos. Ele também foi titular nos quatro jogos e deve dar lugar a Kady. Thiaguinho também é outra opção do treinador.

Apesar da derrota, Pivetti elogiou o elenco e projeta uma evolução no decorrer dos jogos. "Saí da última partida satisfeito com o desempenho e insatisfeito com o resultado. O Água Santa tem muito a crescer e vai brigar de igual para igual com qualquer time", projetou.

A situação do Mirassol é bem diferente. Empatou os primeiros três jogos, ligou sinal de alerta, mas transformou o momento com a primeira vitória. Os empates foram contra Ponte Preta, fora de casa, e São Paulo e Novorizontino, em casa, todos por 1 a 1.

No último jogo, porém, fez 3 a 2 no Guarani em jogo com duas viradas em Campinas. Assim, assumiu a liderança do Grupo C com seis pontos, à frente de Inter de Limeira (4), Red Bull Bragantino (4) e Corinthians (3).

O técnico Mozart Santos conta com um time disciplinado e não tem nenhum pendurado por cartões. Entretanto, ele admitiu que não sabe se poupará ou não alguns jogadores devido a sequência de jogos. Ele citou uma dúvida, por exemplo, entre Chico Kim e Neto Moura no meio-campo.

O primeiro voltou de lesão contra o Novorizontino e ainda busca o ritmo ideal. O segundo também se recuperou após lesão na estreia e pode voltar a ser ao menos relacionado.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA X MIRASSOL

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Alex Silva, Wálber, Roger Carvalho e Rhuan; Cristiano, Kady, Rafael Oller, Luan Dias e Bruno Xavier; Bruno Mezenga. Técnico: Bruno Pivetti.

MIRASSOL - Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Lucas Gazal, Luiz Otávio e Warley; Gabriel, Danielzinho e Chico Kim; Negueba, Diego Gonçalves e Dellatorre. Técnico: Mozart Santos.

ÁRBITRA - Edina Alves Batista.

HORÁRIO - 18h.

LOCAL - Canindé, em São Paulo (SP).