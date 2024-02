Botafogo busca reabilitação no Campeonato Carioca diante do Nova Iguaçu, no Distrito Federal

Vindo de empate em casa, o Botafogo quer se reencontrar rapidamente com a vitória e volta a campo neste sábado, às 16h, pela sexta rodada da Taça Guanabara, para encarar o Nova Iguaçu. O adversário, considerado uma das surpresas do campeonato, aparece brigando pelas primeiras posições.

A partida será realizada no estádio Bezerrão, em Gama (DF), e contará com VAR. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) decidiu usar a tecnologia nos jogos dos quatro grandes após reclamações do Vasco.

Botafogo e Nova Iguaçu mediram forças em 14 jogos na história e a vantagem fica do lado da equipe botafoguense. O alvinegro venceu oito vezes, enquanto o adversário nenhuma, além de seis empates.

Na rodada passada, o Botafogo ficou apenas no empate por 1 a 1 diante da Portuguesa, mesmo atuando sob seus domínios, no Nilton Santos, resultado que provocou vaias da torcida.

Na classificação, os dois times aparecem com dez pontos e só o Fluminense está à frente da dupla, com 13. Um novo tropeço da equipe alvinegra pode começar a colocar em risco uma briga direta pela liderança.

Apesar de o jogo ser no Distrito Federal, o Botafogo terá a maioria da torcida. Regularizado, o atacante Luiz Henrique surge como opção para o técnico Tiago Nunes. O comandante deve manter os jogadores do último jogo.

Com a proximidade do clássico com o Flamengo, marcado para quarta-feira, Tiago Nunes quer manter o time titular para que os jogadores cheguem no melhor ritmo possível. Entretanto, ele não terá dois jogadores.

O lateral-esquerdo Marçal, com lesão muscular, e o atacante Savarino, que torceu o tornozelo, não foram relacionados. Hugo, que entrou no último jogo, deve ficar na defesa. O ataque seguirá com Jeffinho e Tiquinho Soares.

Tiago Nunes encarou com naturalidade as vaias no último jogo e confirmou que a ideia é utilizar mais os jogadores considerados titulares. "Sempre que o Botafogo entra em campo tem obrigação de vencer. A vaia vai ser uma rotina, estamos conscientes. Se perder vai ser vaiado, se empatar e se ganhar, também. Então é uma mágoa que existe desde o ano passado e a gente vai ter que conviver com ela. Sobre o time, a ideia é repetir, mas não vou expor ninguém que esteja com dor ou machucado", explicou.

O Nova Iguaçu vem sendo a grande surpresa e confirmou isso ao derrotar o Vasco por 2 a 0 na última rodada. Com isso, chegou aos dez pontos, mesma pontuação do Botafogo, mas aparece em terceiro lugar pelos critérios de desempate.

Querendo vencer o Botafogo pela primeira vez na história, a equipe da Baixada Fluminense vai com o que possui de melhor no elenco. O treinador Carlos Vitor deve manter a base da escalação, mas não contará com o volante Igor Fraga, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Ronald e Albert aparecem como opções. Carlinhos é a principal esperança de gols para o duelo.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X NOVA IGUAÇU

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Danilo Barbosa, Lucas Halter e Alexander Barboza; Victor Sá, Tchê Tchê, Marlon Freitas, Eduardo e Hugo; Jeffinho e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes.

NOVA IGUAÇU - Fabrício Santana; Cayo Tenório, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon Esquerdinha; Fernandinho, Ronald, Xandinho e Yago Ferreira; Bill e Carlinhos. Técnico: Carlos Vitor.

ÁRBITRO - Alexandre Vargas Tavares de Jesus.

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio Valmir Campelo Bezerra (Bezerrão), em Gama (DF).