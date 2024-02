Clippers vencem e Westbrook chega a 25 mil pontos na carreiras na NBA; Gui faz 4 pelos Warriors

Russell Westbrook marcou de vez o seu nome na história da NBA. Na vitória do Los Angeles Clippers sobre o Detroit Pistons, por 136 a 125, ele chegou a 25 mil pontos na carreira, sendo apenas o 25º atleta a conseguir esse feito. Na noite desta sexta-feira, ele foi um dos destaques da partida ao confirmar 23 pontos. O cestinha, no entanto, foi Kawhi Leonard, com 33.

O americano se tornou o único armador da história e o segundo atleta da NBA a ter, pelo menos, 25 mil pontos, 8 mil rebotes e 8 mil assistências. O outro da lista é LeBron James.

A vitória levou os Clippers para a terceira colocação da Conferência Oeste, com 32 vitórias em 47 jogos. Os líderes são Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves, com 34 triunfos em 49 duelos.

O Oklahoma City Thunder, inclusive, assumiu a ponta ao derrotar Charlotte Hornets por 126 a 106, com direito à grande atuação de Shai Gilgeous-Alexander, que fez 31 pontos, pegou três rebotes e ainda distribuiu nove assistências.

Já o Minnesota Timberwolves perdeu para o Orlando Magic por 108 a 106, no Target Center. O time da casa teve a última posse, mas errou um arremesso de três que poderia decretar a virada. Paolo Banchero foi o cestinha com 23 pontos.

BRASILEIRO EM QUADRA

A noite também foi mágica para o brasileiro Gui Santos, que vem ganhando mais minutos em quadra pelo Golden State Warriors. Nesta sexta, fez quatro pontos na vitória sobre o Memphis Grizzlies por 121 a 101. Jonathan Kuminga, com 29, e Stephen Curry, com 20, também brilharam.

Apesar da vitória, a 21ª na temporada, os Warriors ocupam apenas o 12º lugar da Conferência Oeste. Os Grizzlies estão mais abaixo, na 13ª colocação.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Detroit Pistons 125 x 136 Los Angeles Clippers

Washington Wizards 102 x 110 Miami Heat

Atlanta Hawks 129 x 120 Phoenix Suns

Indiana Pacers 122 x 133 Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder 126 x 106 Charlotte Hornets

Memphis Grizzlies 101 x 121 Golden State Warriors

San Antonio Spurs 113 x 114 New Orleans Pelicans

Minnesota Timberwolves 106 x 108 Orlando Magic

Houston Rockets 135 x 106 Toronto Raptors

Denver Nuggets 120 x 108 Portland Trail Blazers

Acompanhe os jogos deste sábado:

Philadelphia 76ers x Brooklyn Nets

Atlanta Hawks x Golden State Warriors

Chicago Bulls x Sacramento Kings

Dallas Mavericks x Milwaukee Bucks

New York Knicks x Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs x Cleveland Cavaliers