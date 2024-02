São Paulo ainda quer três reforços para equilibrar elenco após saídas em 2024

O São Paulo não está completamente satisfeito com seu elenco para a temporada 2024. Após liberar diversos jogadores e fechar apenas quatro reforços, o clube busca "oportunidades de mercado" em três posições cruciais: lateral-esquerdo, zagueiro canhoto e centroavante reserva. No entanto, o Tricolor esbarra em desafios financeiros e um grande contingente de estrangeiros no plantel.

As saídas de Caio Paulista para o Palmeiras e de Lucas Beraldo, transferido para o PSG, deixaram a equipe dirigida por Thiago Carpini carente de opções na defesa. Além disso, as renovações dos zagueiros Diego Costa e Arboleda, que despertou o interesse do saudita Al Nassr, ainda não foram confirmadas. Ambos tem vínculo até o final deste ano.

"Temos cinco zagueiros no elenco, contando o (Matheus) Belém, que renovou recentemente. Estamos procurando um zagueiro canhoto, e isso fica claro pela necessidade de saída de bola por esse setor", admitiu o diretor de futebol Carlos Belmonte ao programa Bola da Vez, da ESPN.

No setor ofensivo, o clube busca um centroavante como alternativa a Calleri, titular absoluto da posição. Em dezembro, chegou a tentar o empréstimo de Pedro Raul, recém-contratado pelo Corinthians, mas as negociações não avançaram devido à intenção do Toluca (MEX) de vender o jogador em definitivo.

Há ainda a possibilidade de trazer estrangeiros, porém o São Paulo já conta com nove "gringos" no elenco, ultrapassando o limite de sete permitido nas competições da CBF. Diante disso, jovens da base como Juan e Talles Wander tornaram-se apostas para compor o setor.

LIMPA NO ELENCO

O São Paulo passou por uma reformulação expressiva em seu elenco desde a saída do técnico Dorival Júnior, para assumir o comando da seleção brasileira. O clube dispensou diversos jogadores que não faziam parte dos planos ou cujos contratos acabaram, incluindo nomes como Felipe Alves, Alexandre Pato, Erison, Gabriel Neves e Marcos Paulo.

Outros atletas ainda podem se despedir do CT da Barra Funda. É o caso do meia James Rodríguez, alvo de sondagens do exterior. O presidente Julio Casares, contudo, afirmou que o Tricolor conta com colombiano para 2024 e reiterou a confiança de que ele estará pronto para jogar em breve.

"Agora não chegou proposta. Se chegar, vamos sentar e analisar, se for bom para o jogador, se ele quiser, tudo é um contexto. Mas ele é jogador do São Paulo e tem contrato", completou Casares na zona mista após a vitória sobre o Corinthians.

James ainda não entrou em campo na temporada. A próxima oportunidade de estreia para o meia é neste domingo, 4, contra o rival Palmeiras, pela Supercopa Rei. A decisão está marcada para as 16h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).