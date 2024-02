Newcastle arranca empate em jogo de oito gols, na rodada com gols de brasileiros no Inglês

Newcastle e Luton Town protagonizaram um duelo eletrizante neste sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês, ao ficarem no empate por 4 a 4, no St.James'Park. O time mandante chegou a estar perdendo por 4 a 2, após ficar duas vezes à frente do placar, e buscou a igualdade no fim.

Com o resultado, o Newcastle conheceu o seu quarto tropeço nos últimos cinco jogos. Sendo assim, ficou no nono lugar, com 33 pontos, contra 20 do Luton, 16º colocado. O brasileiro Bruno Guimarães foi um dos destaques da partida e deu uma assistência para o gol de Trippier.

O Newcastle abriu o placar logo aos sete minutos. Sean Longstaff recebeu na entrada da área e marcou um golaço. O empate do Luton foi aos 21, em cabeçada de Gabriel Osho, após desvio de Carlton Morris. Mas Sean Longstaff ampliou, aos 23, ao aproveitar o rebote para fazer o seu segundo gol no duelo.

O Luton criou forças para empatar ainda no primeiro, aos 40, com Dubravka, e virou aos 14 minutos do segundo tempo, em pênalti convertido por Carlton Morris. Mais tarde, aos 17, Elijah Adebayo acertou um bonito chute para fazer 4 a 2.

O time visitante pareceu achar que o jogo estava decidido, mas viu Bruno Guimarães dar um cruzamento de três dedos na medida para Trippier, que só desviou para diminuir, aos 22. Seis minutos depois, Harvey Bernes, da entrada da área, chutou com precisão para decretar a igualdade e frustrar os planos do adversário.

A rodada foi boa para os brasileiros. Além dos dois gols de Richarlison no empate por 2 a 2 entre Tottenham e Everton, João Pedro marcou no triunfo do Brighton (7º) por 4 a 1 frente ao Crystal Palace (14º). Já Rodrigo Muniz deixou o seu no empate do Fulham (12º) com o Burnley (19º) por 2 a 2. Andreas Pereira, outro ex-Flamengo, deu assistência para o gol de João Palhinha. Complementando a rodada, o Aston Villa (4º) goleou o lanterna Sheffield United por 5 a 0.