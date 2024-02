Santos treina na Vila Belmiro e pode ter o reforço de Morelos contra o Guarani

Após duas rodadas do Campeonato Paulista fora de casa, o Santos volta a jogar na Vila Belmiro. Neste domingo, o time de Fábio Carille enfrenta o Guarani pela quinta rodada do campeonato e a novidade pode ser a presença de Morelos.

A comissão técnica do Santos decidiu, então, realizar o treino de sábado na Vila Belmiro e o colombiano participou da atividade. O jogador é considerado uma peça importante para a sequência da temporada.

Após aceitar reduzir seu salário para permanecer no clube, o jogador foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta semana e pode estrear no Campeonato Paulista.

Diferentemente do ano passado, quando flertou com o rebaixamento no Paulista, o time faz uma boa campanha em 2024. É o líder com folga do Grupo A, com nove pontos em 12 disputados. Em segundo lugar, a Portuguesa tem seis pontos a menos. Os dois melhores de cada grupo avançam às quartas de final do campeonato.

Apesar disso, a torcida não aparece muito empolgada após o rebaixamento inédito no Brasileiro em 2023. Neste sábado, as redes sociais do Santos anunciavam que ainda havia ingressos disponíveis para a partida contra o Guarani, que é o terceiro colocado no Grupo B. No primeiro jogo na Vila Belmiro em 2024, o Santos venceu a Ponte Preta por 3 a 1 e teve um público de cerca de 10 mil presentes.