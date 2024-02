De virada, Água Santa vence e derruba a invencibilidade do Mirassol no Paulistão

Depois de três jogos, o Água Santa voltou a vencer no Campeonato Paulista. De virada, o time do técnico Bruno Pivetti acabou com a invencibilidade do Mirassol e venceu por 2 a 1, neste sábado, pela quinta rodada, em partida disputada no Canindé.

Mandante, o Água Santa mais uma vez jogou longe dos seus domínios, porque o estádio Distrital do Inamar, em Diadema, está interditado após técnicos da Federação Paulista de Futebol (FPF) reprovarem as condições do gramado. Os gols da vitória foram marcados no segundo tempo por Bruno Xavier e Thiaguinho. O zagueiro Lucas Gazal abriu o placar para o Mirassol no primeiro tempo.

Com a vitória, o Água Santa chega a sete pontos na segunda colocação do Grupo B, ficando três pontos atrás do líder Palmeiras. O Mirassol, que tinha vencido a primeira na rodada passada sobre o Guarani (3 a 2), estaciona nos seis pontos e está, momentaneamente, na liderança do Grupo C e corre risco de perder a posição no final da rodada no domingo.

O visitante começou pressionando e abriu o placar aos nove minutos. Danielzinho cobrou escanteio pela direita na primeira trave. Lucas Gazal se antecipou e cabeceou no canto esquerdo de Ygor Vinhas: 1 a 0.

Em desvantagem, o Água Santa se desorganizou. Descontente com a apatia do time o técnico Bruno Pivetti fez duas mudanças: Kadi e Thiaguinho nos lugares, respectivamente, de Cristiano e Léo Sena.

O Água Santa precisou de apenas quatro minutos para empatar a partida no segundo tempo. Após cobrança de falta na área pela direita, Gazal afastou e a bola sobrou para Bruno Xavier bater forte da entrada da área para vencer o goleiro Alex Muralha e deixar tudo igual.

A partida caiu de produção à medida que a chuva apertava. Aos 22, o Água Santa fez o segundo. Após cruzamento pela esquerda de Rhuan, Thiaguinho aparece nas costas do lateral Warley e subiu para tocar de cabeça no canto direito de Alex Muralha. O Mirassol passou a pressionar, mas o Água Santa soube administrar o resultado e sofrer nos minutos finais para sair com o resultado positivo.

Pela sexta rodada, o Água Santa vai até o Morumbi onde enfrenta o São Paulo na quarta-feira (7), às 21h35. O MIrassol entra em campo um dia depois, na quinta-feira (8) contra o Santo André, às 19h, em Mirassol.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA 2 X 1 MIRASSOL

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Alex Silva, Roger Carvalho (Joílson), Wálber, e Rhuan; Cristiano (Kady), Léo Sena (Thiaguinho) e Luan Dias (Júnior Todinho); Bruno Xavier (Rafael Oller), Keké e Bruno Mezenga. Técnico: Bruno Pivetti.

MIRASSOL - Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Luiz Otávio, Lucas Gazal e Warley; Danielzinho (Mário Sérgio), Chico Kim (Fernandinho) e Gabriel (Yuri Lima); Negueba (Paulinho Bóia), Diego Gonçalves (Ronald) e Dellatorre. Técnico: Mozart Santos.

GOLS - Lucas Gazal, aos 9 minutos do primeiro tempo. Bruno Xavier, aos quatro, e Thiaguinho, aos 22 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Roger Carvalho, Keké e Luan Dias (Água Santa); Mozart, Yuri Lima, Warley e Negueba (Mirassol).

ÁRBITRA - Edina Alves Batista.

RENDA - R$ 31.550,00.

PÚBLICO - 1.328 pagantes.

LOCAL - Canindé, em São Paulo (SP)