Atrás da reação, Red Bull Bragantino e Santo André tentam decolar no Paulistão

Sem vencer há dois jogos e precisando da reabilitação para voltar a brigar pela liderança do Grupo C do Paulistão, o Red Bull Bragantino tem um duelo importante neste domingo. Fora de casa, enfrenta o Santo André, no estádio Bruno José Daniel, às 11h. O rival também não vive um bom momento e ainda busca a primeira vitória.

Atualmente, o Red Bull Bragantino tem quatro pontos no Grupo C. Já o Santo André é quarto colocado do Grupo A com dois pontos. Em quatro jogos, perdeu dois e empatou dois. Na última rodada, perdeu para o Botafogo-SP, fora de casa, por 1 a 0, e agora de volta para casa para tentar vencer.

O técnico Fernando Marchiori tem uma baixa certa para definir o time titular. O atacante Lohan foi expulso contra o Botafogo-SP e agora terá que cumprir suspensão. Com isso, Léo Passos e Robinho disputam a vaga, para atuarem ao lado de Felipe Ferreira e Cléo Silva.

"Será mais um duelo complicado, afinal sabemos que o Red Bull Bragantino tem uma equipe qualificada e assim como nós, está precisando reagir dentro do campeonato. Mas, em casa, vamos em busca dos três pontos que são muito importantes para nosso futuro dentro da competição", avaliou Marchiori.

Do outro lado, o técnico Pedro Caixinha não tem novos desfalques em relação a última partida, na qual acabou derrotado em casa pelo Palmeiras, por 1 a 0.

Por isso, a base titular não terá grandes mudanças. De qualquer forma, o treinador já mostrou que está incomodado com a situação da equipe e falou da importância da reação o quanto antes. Já que mais para frente, o clube terá que se dividir entre o estadual e a pré-Libertadores.

"Agora é o momento de nós crescermos em relação à situação de não conseguirmos resultados. Mas temos que dar uma resposta muito forte e muito clara. Por isso, vou ser o primeiro a dar exemplo nessa resiliência de seguirmos em frente".

As baixas seguem as mesmas: o atacante Henry Mosquera, com uma torção no tornozelo direito, e o volante Eric Ramires, em transição após lesão na coxa. Além do zagueiro Eduardo Santos e do meia Nathan Camargo, que se recuperam de cirurgias no joelho.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ X RED BULL BRAGANTINO

SANTO ANDRÉ - Luiz Daniel; Júnior Caiçara, Luiz Gustavo, Walce e Igor Fernandes; Welligton Reis, Marciel e Dudu Vieira; Felipe Ferreira, Léo Passos (Robinho) e Cléo Silva. Técnico: Fernando Marchiori.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Lucas Cunha, Léo Ortiz e Luan Cândido; Andrés Hurtaddo, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Juninho Capixaba; Helinho, Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

HORÁRIO - 11h

LOCAL - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).