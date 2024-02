Manchester United vence e fica em 6 no Inglês; Chelsea perde com 3 gols de Matheus Cunha

O Manchester United voltou a sonhar com vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa ao derrotar o West Ham por 3 a 0, neste domingo, no Old Trafford, e subir para o sexto lugar do Campeonato Inglês. Ainda pela 23ª rodada, o Chelsea conheceu sua segunda derrota consecutiva e se complicou ainda mais no torneio ao perder para o Wolverhampton por 4 a 2, no Stamford Bridge.

A vitória levou o Manchester United para o sexto lugar, com 38 pontos. O Aston Villa, em quarto, tem 46. Entre eles, está o Tottenham, com 44. Já o Chelsea ocupa o 11º lugar, com 31. O West Ham é o sétimo, com 36, enquanto o Wolverhampton é o décimo, com 32.

Sem Lucas Paquetá, mas com o lateral Emerson, o West Ham acabou sendo dominado pelo Manchester United, que abriu o placar aos 22 minutos. Jöjlund, que completou 21 anos neste domingo, recebeu de Casemiro, driblou o marcador e chutou da entrada da área para fazer 1 a 0.

O Manchester United só foi ampliar aos três minutos do segundo tempo. Garnacho foi acionado pela direita, dentro da área. Ele cortou para o meio e chutou cruzado. A bola desviou no zagueiro Aguerd e parou no fundo das redes. Em vantagem, o time mandante passou a administrar o resultado e confirmou o seu segundo triunfo consecutivo no torneio aos 39, novamente com Garnacho.

No Stamford Bridge, o Chelsea foi atropelado pelo Wolverhampton. O time da casa até abriu o marcador em arremate de Palmer, mas acabou dominado e sofreu o empate logo depois. Matheus Cunha recebeu pela esquerda e chutou prensado para surpreender o goleiro e deixar tudo igual.

O gol frustrou os planos do Chelsea, que se deixou abater. Aos 42 minutos, Disasi acabou fazendo contra, colocando o Wolverhampton à frente do placar. No segundo tempo, o brasileiro Matheus Cunha confirmou o dia mágico. Aos 17, ele recebeu dentro da área e só rolou para o gol.

Como se não bastasse, Matheus Cunha fez o terceiro aos 36, em cobrança de pênalti. O Chelsea até diminuiu com o zagueiro Thiago Silva, mas já era tarde para buscar uma reação.

Ainda neste domingo, Bournemouth (12º) e Nottingham Forest (16º) ficaram no empate por 1 a 1. O time do volante Danilo, ex-Palmeiras, vai ganhando fôlego na luta contra o rebaixamento.