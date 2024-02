Fora de casa, Red Bull Bragantino vence o Santo André e assume a liderança do Grupo C

Com dois tempos distintos - inclusive na questão climática - o Red Bull Bragantino se reabilitou no Campeonato Paulista e conquistou três pontos importantes atuando fora de casa. Neste domingo, o time de Bragança Paulista foi até o ABC Paulista e venceu o Santo André por 2 a 1, no Bruno José Daniel, pela quinta rodada.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino, que vinha de derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, lidera o Grupo C, com sete pontos. O lanterna da chave é o Corinthians, que soma três e foi derrotado para o Novorizontino dentro de casa, por 3 a 1. Já o Santo André é o lanterna do Grupo A, com dois pontos e o último colocado geral.

Sob forte calor, tanto Santo André, quanto Red Bull Bragantino sofreram com o gramado sintético. Perdendo tempo de bola e erros de passes, as equipes pouco produziram na primeira etapa. A alternativa foi os chutes de longa distância. Juninho Capixaba até tentou, mas o chute saiu fraco. Já Dudu Vieira assustou o goleiro Cleiton,

Após a parada técnica, o duelo ganhou velocidade. Mais solto em campo, o Santo André começou a ter mais posse de bola, mas seguiu apostando em chutes de longa distância. Felipe Ferreira até chegou a balançar as redes, mas foi apontado impedimento do lance. No mais, o Red Bull Bragantino tentou incomodar pelos lados do campo, mas sem sucesso.

No segundo tempo, a chuva mudou o panorama da partida. Os visitantes foram quem aproveitaram melhor a virada do clima. Vitinho arriscou de longe e a bola explodiu no travessão. Na mesma estratégia, Gustavinho acertou um belo chute de fora da área e marcou um golaço, abrindo placar aos 23 minutos. Quando a chuva deu uma trégua, o Santo André subiu as linhas em busca da reação.

Apostando no jogo aéreo, Bruno Michel pegou a sobra na área e bateu cruzado. Léo Realpe, que tinha acabado de entrar, tentou cortar, mas acabou desviando e matando o goleiro Cleiton, aos 36. A alegria dos donos da casa durou pouco tempo. No primeiro ataque, Eduardo Sasha pegou o rebote, após cabeçada de Borbas, e colocou o Bragantino à frente do placar. O gol esfriou a reação do Santo André, que viu o time de Pedro Caixinha administrar o resultado até o apito final.

Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino visita o Novorizontino, na quarta-feira, às 21h00, em Novo Horizonte (SP). Já o Santo André viaja até Mirassol, onde encara o time da cidade, na quinta-feira, às 19h00.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ 1 X 2 RED BULL BRAGANTINO

SANTO ANDRÉ - Luiz Daniel; Júnior Caiçara, Luiz Gustavo, Afonso e Igor Fernandes (Edimar)(Zé Matheus); Wellington Reis, Dudu Vieira, Marciel (Geovane) e Felipe Ferreira (Alexiel); Ariel Palácio e Léo Passos (Bruno Michel). Técnico: Fernando Marchiori.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Lucas Cunha (Léo Realpe), Luan Cândido (Douglas Mendes) e Juninho Capixaba (Guilherme Lopes); Jadsom (Thiago Borbas), Gustavo e Lucas Evangelista (Raul); Helinho, Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

GOLS - Gustavinho, aos 23, Bruno Michel, aos 36, e Eduardo Sasha, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luiz Gustavo (Santo André); Lucas Cunha, Thiago Borbas e Raul (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

RENDA - R$ 37.155,00.

PÚBLICO - 1.175 pessoas.

LOCAL - Bruno José Daniel, em Santo André (SP).