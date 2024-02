Galvão Bueno questiona Corinthians após nova derrota no Paulistão

Galvão Bueno ficou indignado com mais uma derrota do Corinthians no Campeonato Paulista. O time perdeu, neste domingo, para o Novorizontino por 3 a 1, na Neo Química Arena. O narrador publicou nas redes sociais um pedido de explicação sobre a situação do clube.

"O que acontece com o Corinthians? Tomou um chocolate do Novorizontino!! 3 x 1!! Na Arena!! Em casa!! Já soma quatro derrotas seguidas!! E pode fechar a rodada na zona de rebaixamento do Paulista!! Esse não é o Timão!! Tem coisa errada!! Alguém tem que explicar!!", escreveu Galvão.

A derrota para o Novorizontino foi a quarta seguida na temporada. Em cinco jogos, foi apenas uma vitória, contra o Guarani na estreia. Desde então, o time não pontuou. Além disso, foram sete gols sofridos e apenas três marcados em cinco jogos.

No momento, apenas o Santo André, com dois pontos, tem campanha inferior ao Corinthians, que é lanterna do Grupo C, com três. Caso os demais resultados da rodada não alterem a situação dos dois piores times, o time estará na zona de rebaixamento do Paulistão.

O Corinthians volta a campo na quarta-feira, quando vai à Vila Belmiro enfrentar o Santos, às 19h30. O Novorizontino atua no mesmo dia, mas às 21h. Em casa, o time reedita a final caipira de 1990 diante do Red Bull Bragantino.