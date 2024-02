Martinelli marca, Arsenal desbanca o Liverpool e acirra briga pela ponta do Inglês

O Arsenal venceu o Liverpool, líder do Campeonato Inglês, por 3 a 1, neste domingo e diminuiu a vantagem do rival para dois pontos (51 a 49) no topo da tabela. O resultado no Emirates Stadium também encerrou uma sequência de 15 partidas sem derrotas do Liverpool no torneio.

A disputa no Inglês pode ficar ainda mais acirrada ao fim da 23ª rodada. Nesta segunda, o atual tricampeão Manchester City (46 pontos), de Guardiola, joga contra o Brentford, 15º do campeonato, e pode se igualar ao Arsenal.

O time de Mikel Arteta abriu o placar aos 13 minutos. Após passe de Ödegaard, Kai Havertz surgiu livre nas costas da zaga do Liverpool e finalizou na entrada da área. O brasileiro Alisson defendeu, mas o rebote ficou para Bukayo Saka, que tocou para o gol.

O Liverpool chegou ao empate já nos acréscimos do primeiro tempo. O atacante Luis Diaz disputou a bola com Saliba dentro da área do Arsenal e conseguiu um toque para o centro. A bola tocou no zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães e entrou.

Após lançamento em profundidade, o zagueiro holandês Van Dijk tentou proteger a bola para a saída de Alisson, mas os dois não se entendem e a bola sobrou livre para o atacante Gabriel Martinelli bater de direita para o gol vazio.

O Arsenal aproveitou o fato de jogar com um homem a mais (Konaté havia sido expulso poucos minutos pelo segundo amarelo) e marcou o terceiro com Troussard já nos acréscimos. O belga recebeu junto à lateral, avançou pela esquerda, entrou na área e chutou rasteiro. Após um desvio em Van Dijk, a bola passou por baixo das pernas de Alisson.

Na próxima rodada, o Liverpool enfrenta o Burnley, que está na zona de rebaixamento, em Anfield, no sábado. Já o Arsenal visita o West Ham, em Londres, no domingo.