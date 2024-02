Atlético empata clássico nos acréscimos e impede o Real Madrid de disparar na Espanha

Um gol de cabeça do meia Marcos Llorente, aos 48 minutos do segundo tempo, definiu a igualdade do Atlético de Madrid no clássico com o Real Madrid, por 1 a 1, e impediu que os arquirrivais abrissem quatro pontos de vantagem na liderança do Campeonato Espanhol.

Foi o terceiro encontro entre as equipes somente em 2024. O resultado neste domingo no Santiago Bernabéu deixou o confronto neste ano com uma vitória para cada lado e um empate. O Real venceu por 5 a 3 na prorrogação na semifinal da Supercopa da Espanha no dia 10 de janeiro, e o Atlético deu o troco oito dias depois nas oitavas de final da Copa do Rei com 4 a 2, também na prorrogação.

O Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol com 58 pontos, dois a mais do que o vice-líder Girona. E é justamente contra o segundo colocado o próximo jogo do time merengue, no sábado, novamente no Santiago Bernabéu. O Atlético, quarto do campeonato com 48 pontos, visita o Sevilla no domingo.

Em seu estádio, o time do técnico Carlo Ancelotti saiu na frente e permaneceu com vantagem até bem próximo do final do jogo. Aos 20 minutos do primeiro tempo, depois de um bate e rebate na grande área do Atlético, a bola sobrou para Brahim Díaz abrir o placar. O espanhol começaria no banco, mas ganhou a vaga após o atacante brasileiro Vinicius Jr. sentir um problema muscular durante o aquecimento.

Brahim já havia marcado contra o Atlético neste ano, mas seu gol nas semifinais da Supercopa da Espanha aconteceu nos acréscimos da prorrogação quando o Real já vencia por 4 a 3. O gol neste domingo quase valeu os três pontos, mas o Real sofreu com a lei do ex.

Já nos acréscimos concedidos pela arbitragem, Llorente marcou de cabeça após passe de Depay. Foi o primeiro gol do meia em 2024. Com passagem pelas categorias de base do Real Madrid, Llorente deixou o clube em 2019. Ele disputou 39 partidas pelo clube e marcou 2 gols.