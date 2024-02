Yndiara Asp ganha etapa de abertura do STU park em pódio com skatistas que foram a Tóquio-2020

A abertura da etapa nacional do STU, em Florianópolis, veio com um pódio já conhecido dos brasileiros na categoria park. As skatistas Yandiara Asp, a vencedora, Dora Varella, em segundo, e Isadora Pacheco, em terceiro, foram as representantes do País nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Quem levou a melhor no Skate Park do Abraão foi a atleta da casa, Yndiara Asp, que acumulou as mais altas notas para abrir o ano com um título. A catarinense Isadora Pacheco precisou de superação para fechar em terceiro, já que sofreu uma dura queda, machucou o tornozelo, e ainda buscou uma nota incrível para garantir o pódio, completado por Dora Varella, figurando no segundo lugar.

Com mudanças na forma de disputa, as seis finalistas se apresentam em duas sessões de 20 minutos, com um pequeno intervalo, realizando quantas voltas conseguissem, valendo a melhor volta em termos de classificação. Yndiara fez sua melhor apresentação na terceira das sete voltas que cada skatista conseguiu fazer, recebendo a nota 75,17, assim como Dora Varella, que tirou um 73,00 na terceira volta.

"Estou muito feliz. É muita gratidão ao skate, à prefeitura, por ter feito essa pista maravilhosa, e a toda organização do evento por proporcionar a celebração do nosso esporte aqui. É bem especial para mim começar o ano com essa vitória. Tenho treinado bastante, porque no ano passado os resultados não estavam saindo. E nada melhor do que começar 2024 assim. É uma motivação enorme para continuar treinando e trabalhando mais", vibrou Yndiara, que teve a torcida de perto do namorado, do pai, da mãe, dos irmãos e dos muitos amigos de Florianópolis.

A vencedora lamentou, apenas, o ocorrido com a amiga Isadora Pacheco, também de Santa Catarina, que sofreu uma queda. Na sua segunda volta, a skatista caiu e torceu o tornozelo esquerdo, precisando de atendimento médico ao acusar muitas dores. Isa foi prontamente atendida pelo médico Carlos Wahle e pelo fisioterapeuta Léo Assis Brasil.

A skatista precisou enfaixar o pé. E mesmo assim, ainda tirou forças para voltar à pista e se apresentar pela terceira vez. Superando as dores, tirou um 70,00 e, impossibilitada de realizar as quatro voltas seguintes, somou o suficiente para subir ao pódio.

"A Isa é minha irmã e é uma guerreira, desde sempre. Já passamos por muita coisa juntas. Já corri com dores e sei bem como é. E ela se superou. Voltou para a pista e ainda conseguiu fazer uma super volta e garantiu o pódio. Ela é muito inspiração para todas as meninas. Um prazer tê-la no pódio com a gente, um orgulho do Park feminino, afirmou Yndiara, que embolsou 50 mil reais com o título da etapa.