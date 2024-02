Ituano e Botafogo ficam no empate sem gols e se complicam no Paulistão

Um empate sem gols e sem graça, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, entre Ituano e Botafogo, aconteceu neste domingo entre Ituano e Botafogo, no estádio Novelli Júnior, em Itu. O resultado não foi bom para nenhum dos times que tentam seguir na briga pela classificação às quartas de final.

Atualmente, mesmo sem vencer há três jogos, o Ituano está na segunda posição do Grupo A com quatro pontos. A chave tem o Santos como líder com 12, enquanto a Portuguesa, com três e Santo André, com dois, estão atrás. Já o Botafogo engatou o quarto jogo sem derrota e mesmo assim, segue em terceiro do Grupo D, com oito pontos. São Paulo com 10 e Novorizontino, com 9, estão na zona de classificação.

O duelo começou bastante estudado, com muitas faltas e bolas travadas no meio-campo, reflexo disso não houve nenhuma chance importante. Na volta do intervalo, o ritmo aumentou bastante e o Ituano quase abriu o placar aos 19 minutos. Depois de um cruzamento da esquerda, Eduardo Person recebeu e rolou para Salatiel, que acabou chutando fraco, nas mãos de João Carlos, desperdiçando a principal oportunidade do jogo até ali.

A resposta do Botafogo veio com Emerson Ramon e Matheus Barbosa, mas em ambas oportunidades Jefferson Paulino fez boas defesas. Nos minutos finais, o confronto seguiu movimentado, com os times tentando tirar o zero do placar, mas sem sucesso.

Os dois times já voltam a campo no meio de semana para a disputa da sexta rodada do Paulistão. Na quarta-feira, o Botafogo recebe a Ponte Preta, no estádio Santa Cruz, às 19h. Na quinta-feira, o Ituano encara o Palmeiras, no Allianz Parque, às 21h.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 0 X 0 BOTAFOGO

ITUANO - Jefferson Paulino; Léo Oliveira (Léo Duarte), João Vialle, Claudinho e Marlon (Felipe Fonseca); José Aldo, Yann Rolim, Thonny Anderson (Jean Pyerre) e Eduardo Person; Matheus Maia (Pablo Diogo) e Salatiel (José Carlos). Técnico: Marcinho Freitas.

BOTAFOGO - João Carlos; Thássio (Wallison), Lucas Dias, Bernardo Schappo e Patrick Brey; Ericson, Carlos Manuel e Leandro Maciel (Matheus Barbosa); Tiago Alves (Douglas Baggio), Emerson Ramon (Thalles) e Toró (Alex Sandro). Técnico: Paulo Gomes.

CARTÕES AMARELOS - Eduardo Person, Matheus Maia, Thonny Anderson e Yann Rolim (Ituano) e Bernardo Schappo, Matheus Barbosa e Thássio (Botafogo).

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote.

RENDA - R$ 26.060,00.

PÚBLICO - 1.144 total.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).