50 torcedores são detidos pela PM do Rio antes do clássico entre Vasco e Flamengo

Torcedores de Vasco e Flamengo foram detidos em diferentes regiões da cidade do Rio de Janeiro neste domingo. Os times jogaram pela sexta rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã. Ao todo, a Polícia Militar do Rio chegou a deter 50 torcedores.

No começo da tarde, vascaínos e flamenguistas entraram em confronto, no bairro Neves, em São Gonçalo. A PM deteve 32 pessoas depois da briga. Foram apreendidos bastões de madeira. Pela manhã, no bairro da Penha, policiais militares do 16º Batalhão apreenderam um revólver com um torcedor do Flamengo.

Um vascaíno foi detido na estação de trem de Piedade, na Zona Norte do Rio, por carregar rojões caseiros e bastões de madeira. A tarde, outros oito acabaram detidos depois de arremessar fogos de artifício contra uma viatura do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE), na Avenida Brasil, em Bonsucesso. Ninguém ficou ferido.

Também aconteceram apreensões em Niterói. A PM encontrou mais rojões e bastões de madeira com três vascaínos. Outros quatro também portavam bastões em São Cristóvão, na Zona Norte e foram detidos.

Mais próximo do começo do jogo, a PM encontrou 13 rojões em um carro próximo da sede da Força Jovem do Vasco, torcida organizada do time, e um homem foi detido. Já nos arredores do Maracanã, agentes do BEPE interceptaram um torcedor com quatro rojões. A PM ficou no entorno do estádio com policiamento preventivo até a dispersão dos torcedores ao final do jogo.

OUTROS CLÁSSICOS RREGISTRARAM BRIGAS ENTRE TORCIDAS

Um dos ônibus que levava a delegação do Palmeiras ao hotel em que a equipe ficou hospedada, em Belo Horizonte, antes do duelo com o São Paulo, neste domingo, foi atacado por um torcedor tricolor na noite de sábado. O são-paulino foi detido por policiais.

O fato de Palmeiras e São Paulo se enfrentarem na Supercopa gerou debates sobre as condições da divisão da torcida e possíveis problemas com brigas e questões de segurança. Em São Paulo, desde abril de 2016, é permitida apenas a presença da torcida do time mandante em clássicos.

No sábado, o Atlético-MG recebeu o Cruzeiro, na Arena MRV. Foi o primeiro clássico mineiro a ter torcida única. Entretanto, pelo menos um confronto entre as organizadas Máfia Azul e Galoucura foi registrado, na cidade de Betim.