Lucas Moura diz que deve desfalcar São Paulo por mais duas semanas

Desfalque de peso do São Paulo na Supercopa do Brasil, o meia-atacante Lucas Moura já sabe quando voltará aos gramados. Na sua avaliação, ele reforçará o time daqui a duas semanas, ainda na fase de grupos do Paulistão.

"É difícil dar uma previsão, mas acredito que uns 15 dias. Mas vamos trabalhar firme e forte. Estou trabalhando em três períodos para logo estar de volta", disse o jogador, em entrevista ao canal SporTV.

Lucas gerou preocupação por parte da torcida no domingo ao não aparecer na escalação do São Paulo e nem na lista de relacionados. Mesmo sem o ídolo, o time do Morumbi faturou o título da Supercopa ao vencer o Palmeiras nos pênaltis, após empate sem gols no Mineirão, em Belo Horizonte.

O jogador foi ausência em razão de um problema muscular na coxa esquerda. Lucas vem apresentando dores no local desde a estreia do time no Paulistão. Na ocasião, contra o Santo André, ele deixou a partida mais cedo. Na sequência, foi desfalque por duas partidas e voltou no clássico com o Corinthians, quando voltou a sentir desconforto na mesma coxa.

Para a decisão de domingo, Lucas vinha sendo tratado como dúvida pela imprensa enquanto o clube fazia mistério. Ele não participou do treino de sexta-feira e sua escalação foi motivo de suspense até a última hora no fim de semana.

Pela previsão do próprio jogador, o meia-atacante deve perder mais quatro partidas do clube, todas no Paulistão, incluindo um clássico: Água Santa, Ponte Preta, Santos e Red Bull Bragantino. Lucas pode voltar ao time no duelo com a Inter de Limeira, no dia 21 deste mês, fora de casa.