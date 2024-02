Barcelona entra com recurso para anular suspensão do brasileiro Vitor Roque

O Departamento jurídico do Barcelona entrou, nesta segunda-feira, com um pedido para conseguir a anulação do segundo cartão amarelo dado ao atacante Vitor Roque na vitória da equipe catalã sobre o Alavés, que aconteceu neste sábado, pelo Campeonato Espanhol.

A iniciativa é uma tentativa de mostrar que Martínez Munuera, árbitro da partida, foi rigoroso ao considerar que a entrada do jogador brasileiro tenha sido temerária, critério adotado para a aplicação do cartão.

No pouco tempo em que esteve em campo, o jovem centroavante balançou a rede adversária e também acabou deixando o Barcelona com um homem a menos. Aos 24 minutos do segundo tempo, ele foi advertido pela primeira vez. Três minutos depois, o atleta fez a falta no defensor Rafa Marín.

Na súmula, Munuera relatou que "aos 72 minutos, o jogador Vitor Hugo Roque Ferreira foi repreendido por ter atingido de forma imprudente,com o pé na perna de um adversário." O Barcelona se apoia nas imagens para sustentar a sua defesa de que o atacante não tocou no rival.

Terceiro colocado no Campeonato Espanhol com 50 pontos, o Barcelona volta a campo pela competição no próximo final de semana. No domingo, o time recebe o Granada e o técnico Xavi Hernández torce pela anulação do cartão amarelo para poder contar com Vitor Roque.