Corinthians demite técnico Mano Menezes após quatro derrotas seguidas

Vivendo uma crise precoce, já no início da temporada 2024, o Corinthians anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico Mano Menezes. O treinador vinha de quatro derrotas consecutivas no Campeonato Paulista e deixa o cargo após apenas cinco partidas disputadas neste ano. O auxiliar técnico Sidnei Lobo e o preparador físico Diogo Linhares também deixam o Corinthians.

O treinador e o clube tinham contrato até 2025. Ainda no domingo, depois da derrota para o Novorizontino por 3 a 1, na Neo Química Arena, o presidente Augusto Melo usou o prazo do contrato como garantia de que Mano iria permanecer. Ele também defendeu o técnico dizendo que, somente depois da chegada de mais reforços, o trabalho poderia ser de fato avaliado.

"O Mano tem contrato até 2025. A gente tá estruturando pra que ele tenha uma condição melhor de trabalho. O que tem de fazer é trabalhar, ver o que está acontecendo, trabalhar mais ainda para sair dessa situação", declarou o novo presidente corintiano. "O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados ao Corinthians e deseja sucesso nas sequências de suas carreiras", registrou o clube, em comunicado nesta segunda

Além das derrotas, o time do Corinthians ainda não apresentou um bom futebol neste ano. Houve somente uma vitória, na estreia do Estadual diante do Guarani. Desde então, a equipe foi derrotada por Ituano, São Bernardo, São Paulo e Novorizontino. No domingo, a torcida entoou cantos pedindo pela demissão de Mano.

Ainda não foi anunciado um substituto para o comando técnico do Corinthians. Sem Mano, o time será comandado pelo auxiliar Thiago Kosloski. O Corinthians é o lanterna do Grupo C e ocupa a zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Na quarta-feira, o time vai à Vila Belmiro medir forças com o Santos, às 19h30.

Essa é a terceira passagem de Mano pelo clube. Nesta passagem mais recente, ele chegou em setembro de 2023 com chances de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Foram 20 jogos desde setembro de 2023, com nove derrotas, seis vitórias e cinco empates.