Vini Jr. fica fora de treino e faz tratamento para reforçar o Real em 'final' diante do Girona

As dores na cervical que impediram Vinícius Júnior de enfrentar o Atlético de Madrid no clássico do final de semana continuam preocupando a comissão técnica do Real Madrid e também o comandante Carlo Ancelotti. Fora da atividade desta segunda-feira, o jogador faz tratamento intensivo para reunir condições de enfrentar o Girona neste sábado, pelo Campeonato Espanhol.

A partida marca o confronto do líder com o segundo colocado. Com 58 pontos, a equipe de Madri tem apenas dois de vantagem para o rival (58 a 56). Neste final de semana, o Real Madrid empatou em 1 a 1 com o Atlético de Madrid enquanto Girona e Real Sociedad ficaram no 0 a 0.

Ancelotti não pensa em abrir mão de seu atacante e vem conversando com o departamento médico para saber da evolução de Vinícius Jr. O atleta está sob medicação para relaxar a musculatura e também faz repouso.

Peça importante do esquema, ele marcou 11 gols na temporada e ainda deu quatro assistências. Ancelotti conta com sua presença ofensiva para enfrentar o vice-líder do campeonato.

Quem também vai ser presença constante no departamento médico nesta semana é o zagueiro Rüdiger. O defensor ainda se recupera de uma forte pancada na coxa e sua escalação vai depender da evolução do tratamento.