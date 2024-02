João Fonseca recebe convite e disputará o Rio Open: 'Torneio muito especial para mim'

Eleito campeão mundial juvenil de 2023, João Fonseca, de somente 17 anos, estará na chave principal do Rio Open. O prodígio tenista brasileiro recebeu convite da organização do renomado ATP 500 carioca e entrará como segundo wild card na disputa que acontece no entre os dias 17 a 24 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, no Rio.

Realizando um grande trabalho nas quadras mundiais neste início de carreira, agora competindo no circuito profissional, João Fonseca não para de surpreender com seu talento e terá a chance de disputar o Rio Open pelo segundo ano seguido. Ele chega empolgado com o título do US Open, última conquista atuando como juvenil.

"Estou muito feliz mesmo com essa chance de jogar o Rio Open, é um torneio muito especial pra mim. Foi o primeiro ATP que eu assisti na minha vida e é na minha cidade, o Rio", comemorou João Fonseca. "Eu tenho uma conexão diferente com o torneio. Já fui para ver, para treinar, para ter uma experiência jogando no ano passado e agora quero ir com tudo, dando o meu melhor para aproveitar muito essa oportunidade."

Com muitas estrelas confirmadas na disputa, João Fonseca terá a chance de conhecer e quem sabe enfrentar o espanhol Carlos Alcaraz, 2 do mundo, o atual campeão Cameron Norrie, o campeão do US Open de 2014 Marin Cilic, ou o três vezes campeão de Grand Slam Stanislas Wawrinka.

Os jogos da chave principal começam no dia 19 de fevereiro, com a final ocorrendo no dia 25 e o qualifying acontece nos dias 17 e 18. O também brasileiro Gustavo Heide, que defendeu o País no fim de semana na Copa Davis - vitória sobre a Suécia, também estará no Rio Open como convidado.

"O João é um dos meninos da nova geração que se inspirou assistindo o Rio Open. Os resultados dele no circuito juvenil o colocam como uma das grandes promessas do circuito da ATP. Torcemos para que ele aproveite ao máximo mais essa oportunidade e siga se desenvolvendo para um dia trazer muitas alegrias para os fãs do tênis brasileiro," disse Luiz Carvalho, diretor do torneio.