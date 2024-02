Sem vencer no Paulistão, Santo André anuncia saída de Fernando Marchiori

Ainda sem vencer no Paulistão e com apenas dois pontos, o Santo André confirmou a demissão do técnico Fernando Marchiori no começo da tarde desta segunda-feira. A decisão foi tomada após uma reunião e aconteceu em comum acordo.

Além dele, o auxiliar técnico Carlos Azevedo também deixa o clube. Já o nome do novo treinador deve ser oficializado nas próximas horas.

Em cinco jogos à frente do Santo André neste Paulistão, Marchiori não conseguiu vencer nenhum jogo e sua última partida foi na derrota do último domingo, para o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, em casa, no estádio Bruno José Daniel.

Nos outros jogos foram dois empates e mais duas derrotas. Atualmente o Santo André é último colocado do Grupo A com dois pontos e lanterna geral, desde já, correndo risco de ser rebaixado para a Série A2.

O clube costuma montar um time forte apenas para o Paulistão, tanto que faz perto de 20 contratações. E acaba sofrendo quando não dá encaixe, como parece ocorrer nesta temporada. Sem Marchiori, a equipe volta a campo na próxima quinta-feira, fora de casa, contra o Mirassol, às 19h, pela sexta rodada.