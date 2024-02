Louzer vê Guarani em evolução e descarta qualquer problema com Régis: 'Vamos utilizá-lo'

Apesar da derrota para o Santos, por 2 a 0, o técnico Umberto Louzer vê o Guarani em evolução e garantiu que ainda há muito a extrair do elenco na sequência do Paulistão. Entretanto, admitiu que são necessários alguns ajustes para reencontrar a vitória.

"Estamos em um processo. Fizemos bons jogos, mas os resultados não vieram. Ainda temos muito a extrair deste grupo, que é comprometido e dedicado. Vamos buscar esse equilíbrio nos próximos jogos para não permitir novas situações favoráveis aos adversários. Precisamos ajustar internamente para ofertar mais força, confiança e sustentação aos atletas", avaliou.

O jogo diante do Santos marcou a estreia do meia Régis na temporada. O jogador teve um atrito com Louzer na pré-temporada e demorou a ser inscrito no Paulistão. Na última semana, porém, foi inscrito e entrou aos 17 minutos do segundo tempo na Vila Belmiro.

Louzer fez questão de colocar um ponto final na questão, garantiu a utilização do jogador e focou sua atenção para o próximo adversário. "É o momento de parar com essa coisa de ter alguma coisa entre o Régis e o Umberto. Ele está à disposição e vamos utilizá-lo. O ponto é que precisamos melhorar porque quinta-feira já temos um embate contra a Inter de Limeira e precisamos voltar a pontuar para ter mais tranquilidade. São detalhes que estão nos fazendo sofrer", pontuou.

Após a derrota, o Guarani seguiu com quatro pontos, em quarto e último lugar do Grupo B, atrás de Palmeiras (10), Água Santa (7) e Ponte Preta (6). O time volta a campo na quinta-feira, às 21h30, quando recebe a Inter de Limeira no Brinco de Ouro, em Campinas, em jogo que encerra a sexta rodada.