No último domingo (4), durante clássico entre Flamengo x Vasco, no Maracanã, um membro da equipe de segurança do estádio não conseguiu esconder o descontentamento após pênalti perdido por Gabigol aos 44 minutos do 2° tempo, em lance que poderia ter dado a vitória para o rubro-negro. O jogo, válido pela 6ª rodada do Cariocão 2024, terminou 0 a 0.



Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a reação furiosa do segurança imediatamente após a cobrança do atacante parar nas mãos do goleiro vascaíno Léo Jardim. Na web, os torcedores comentaram a situação. "Simbolizou todos nós rubro-negros", afirmou um internauta. "Eu quando trabalho no Maracanã", brincou outro. "O cara quer R$ 2 milhões para cobrar um pênalti nas mãos do goleiro", ficou na bronca um terceiro. Assista!

Pistolou! Segurança do Maracanã fica furioso após pênalti perdido por Gabigol.



Crédito: Reprodução SBT pic.twitter.com/fIHarzJTyV — Jornal Meia Hora (@meiahora) February 5, 2024