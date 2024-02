Ramon Menezes lamenta chances perdidas e crê em vaga no Pré-Olimpico: 'Depende da gente'

"Só depende da gente. Foi a primeira coisa que falei com nossos atletas. Não é como começa, mas como termina". Foi dessa maneira que o técnico Ramon Menezes já começou o processo de resgate da confiança da seleção brasileira, após a derrota de 1 a 0 para o Paraguai, nesta segunda-feira, em jogo válido pela rodada inaugural do quadrangular decisivo do Torneio Pré-Olímpico.

O treinador lamentou as chances perdidas na partida e disse que a equipe apresentou repertório para vencer o rival. Agora, ele aposta em uma volta por cima nos dois jogos que restam até o encerramento da competição.

"Nós tivemos oportunidade de matar o jogo, principalmente no primeiro tempo. Tomamos um gol em um momento chave, que não pode acontecer, que são os cinco primeiros minutos e os cinco minutos finais. Agora é corrigir e tentar fazer o que falei. Temos duas partidas. É procurar melhorar", afirmou o treinador.

Após a derrota na estreia do quadrangular decisivo, a seleção brasileira volta a campo na quinta-feira, para enfrentar a Venezuela. A rodada final acontece no domingo, e o adversário vai ser a Argentina.

O capitão Andrey Santos disse que o momento é de buscar confiança e centrar foco nos treinamentos para conseguir o objetivo da classificação. O Brasil precisa vencer os seus dois compromissos para carimbar a vaga sem depender de outros resultados.

"Não foi o que a gente queria. Quando se trata de Brasil, a gente sempre quer ganhar. Mas vamos levantar a cabeça e descansar, porque esse jogo já passou. Temos que trabalhar forte para pensar no jogo com a Venezuela", afirmou o atleta.