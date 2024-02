Warriors vencem, Lakers embalam e Cavaliers ampliam série invicta na NBA

O Los Angeles Lakers e o Golden State Warriors não se intimidaram com a torcida contra na noite desta segunda-feira e venceram seus jogos na rodada da NBA. Já o Cleveland Cavaliers aproveitou o fator casa para ampliar sua série invicta, que alçou a equipe à vice-liderança da Conferência Leste.

Os Lakers alcançaram a terceira vitória consecutiva graças a uma grande atuação de Anthony Davis, que ofuscou LeBron James. Davis obteve apenas o seu terceiro "triple-double" da carreira ao registrar 26 pontos, 15 rebotes e 11 assistências. LeBron James também foi bem, com 26 pontos e sete assistências, enquanto D'Angelo Russell anotou 28 pontos e seis assistências.

"Quando nos dedicamos, podemos vencer qualquer time desta liga. Perdemos dois jogos que achamos que deveríamos ter vencido e ganhamos dois que o público de Nevada achou que deveríamos perder. Quando nos esforçamos defensivamente e jogamos da maneira certa, somos um time difícil de vencer", comentou Davis, em referência à sequência de jogos fora de casa nos últimos dias.

A boa sequência de jogos levou os Lakers para a zona de classificação do play-in, a repescagem dos playoffs. O time de Los Angeles ocupa o nono lugar da tabela da Conferência Oeste, com 27 vitórias e 25 derrotas. Já os Hornets, que foram liderados pela maior pontuação da carreira de Miles Bridges, com 41, continuam entre os últimos colocados do Leste, em 13º, com campanha de 10/39.

Também fora de casa, o Golden State Warriors bateu o Brooklyn Nets por 109 a 98, com uma forte atuação no último quarto, período que vinha sendo o calcanhar de Aquiles da equipe nesta temporada. Stephen Curry chamou a responsabilidade e marcou 29 pontos, 12 deles no último período da partida. Jonathan Kuminga também se destacou, com 28 pontos e 10 rebotes. Pelos Nets, o maior pontuador foi Cam Thomas, responsável por 18 pontos.

Com o resultado, os Warriors esperam retomar o moral para emplacar uma sequência positiva na temporada, até agora irregular para a equipe da Califórnia. O Golden State é o 12º colocado no Oeste, com 22/25, enquanto os Nets estão em 11º no Leste, com 20/29.

Contando com o apoio da torcida, o Cleveland Cavaliers bateu o Sacramento Kings por 136 a 110, em sua 14ª vitória nos últimos 15 jogos. A sequência positiva levou o time para a segunda posição da Conferência Leste, com 32 triunfos e 16 revezes, desbancando o Milwaukee Bucks e atrás agora apenas do líder Boston Celtics.

A confiança dos Cavaliers é tanta que o time ofuscou o "triple-double" de Domantas Sabonis (12 pontos, 19 rebotes e 15 assistências). Pelo time da casa, o destaque foi Donovan Mitchell, com 29 pontos. Apesar do revés, os Kings continuam em quinto lugar no Oeste, com 29/20.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Philadelphia 76ers 102 x 118 Dallas Mavericks

Charlotte Hornets 118 x 124 Los Angeles Lakers

Cleveland Cavaliers 136 x 110 Sacramento Kings

Brooklyn Nets 98 x 109 Golden State Warriors

Atlanta Hawks 144 x 149 Los Angeles Clippers

New Orleans Pelicans 138 x 100 Toronto Raptors

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Indiana Pacers x Houston Rockets

Brooklyn Nets x Dallas Mavericks

New York Knicks x Memphis Grizzlies

Miami Heat x Orlando Magic

Chicago Bulls x Minnesota Timberwolves

Utah Jazz x Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns x Milwaukee Bucks